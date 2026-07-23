Європейська комісія оголосила про рішення накласти на компанію Google штраф у розмірі €890 млн. Причиною стало систематичне порушення Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA).

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Єврокомісія оштрафувала Google на €890 млн

Згідно з комюніке ЄК, регулятор ухвалив два окремих рішення щодо штрафних санкцій:

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€460 млн — за надання штучних преференцій власним сервісам у пошуковій системі Google (зокрема, у сферах шопінгу, готелів, транспорту та спортивних результатів) на шкоду стороннім компаніям.

€430 млн — за обмеження розробників застосунків у Google Play, яким заважали перенаправляти користувачів на дешевші, альтернативні канали покупки за межами магазину.

Виконавча заступниця голови ЄК з питань технологічного суверенітету Генна Вірккунен підкреслила, що такі дії завдають прямої шкоди конкурентам.

— Два рішення, ухвалені нами сьогодні, підтверджують нашу готовність застосовувати Закон про цифрові ринки для захисту бізнесу та інновацій. Ми виявили, що Google завдає шкоди компаніям, які пропонують аналогічні послуги, такі як покупки чи спорт, не надаючи їм такого самого рівня видимості в пошуку Google. Ми також виявили, що Google обмежував розробників додатків у наданні дешевших пропозицій клієнтам у магазині додатків Google Play. Тепер Google має покласти край цій невідповідності та утриматися від її продовження в майбутньому, — наголосила Вірккунен.

Єврокомісія зобов’язала Google усунути порушення: забезпечити недискримінаційні умови для сторонніх сервісів у пошуку та надати розробникам свободу укладати угоди з користувачами за межами Google Play.

На виконання цього рішення корпорація має 60 днів. Якщо Google не виконає вимог у визначений термін, Брюссель застосує періодичні штрафні платежі у розмірі до 5% від загального світового обороту компанії.

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