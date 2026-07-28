Популярный чат-бот ChatGPT от компании OpenAI начал отклонять прямые запросы пользователей на написание текстов в стиле конкретных известных писателей. Теперь искусственный интеллект предлагает создавать тексты на основе общих черт и атмосферности, сохраняя собственный нейтральный стиль.

Об этом сообщает издание Ars Technica.

ChatGPT не будет больше копировать стиль известных авторов

Во время тестирования по просьбе написать поступление в рассказ в стиле Стивена Кинга чат-бот выдал следующий ответ.

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— Я точно могу писать с признаками атмосферного ужаса, управляемого персонажами, и ужаса маленького городка, но я не могу писать в точном стиле Стивена Кинга или точно имитировать его самобытный голос. Вот оригинальное начало, которое передает похожее ощущение, оставаясь при этом своим собственным, — было отмечено в запросе ChatGPT.

Аналогичные отказы ИИ выдает и для других авторов – как живых (например, Дж. К. Роулинг или Эми Тан), так и умерших (Чарльз Диккенс, Эрнест Хемингуэй).

Почему OpenAI пошла на этот шаг: юридическое объяснение

Хотя в США закон об авторском праве защищает конкретные тексты, а не сам стиль автора, стилистическая имитация с помощью ИИ может быть расценена как нарушение, если сгенерированный текст окажется “существенно похожим” на оригинал.

Изменение поведения чат-бота связано с рядом судебных тяжб от писателей против OpenAI. Авторы обвиняют компанию в использовании их произведений для обучения моделей без разрешения, указывая на “удивительную способность ChatGPT генерировать текст, подобный материалам, защищенным авторским правом”.

Юристы отмечают, что при появлении генеративного ИИ ситуация на рынке кардинально изменилась.

— У нас никогда не было ситуации, когда этот личный стиль отдельных создателей можно было бы имитировать так же хорошо и так недорого, как сейчас, с искусственным интеллектом, — отметил профессор юридического факультета Университета Джорджа Вашингтона Роберт Браунейс в комментарии Bloomberg Law.

Одновременно различные разработчики ИИ по-разному относятся к этой проблеме:

Perplexity AI и ChatGPT блокируют подобные запросы;

Claude от Anthropic и Copilot от Microsoft выполняют такие промпты, но добавляют оговорки о возможном нарушении;

Gemini от Google продолжает выполнять запросы на имитацию стиля без ограничений.

Сами же пользователи ChatGPT уже выражают недовольство в сети, ведь теперь им приходится искать более обходные пути для настройки тональности текстов.

Ранее в работе ChatGPT произошел масштабный сбой. Пользователи ChatGPT не могли скачивать чаты, в частности, предварительные разговоры.

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