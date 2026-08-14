Качество сварного шва зависит от того, насколько стабильно проволока поступает в зону дуги. Именно поэтому многие мастера, решая купить сварочный полуавтомат PATON, в первую очередь обращают внимание на систему подачи расходного материала. От этого зависит равномерность дуги и внешний вид готового соединения.

Как устроен узел подачи

Во время полуавтоматической сварки проволока выполняет сразу две функции: служит электродом и заполняет сварочную ванну. Если она поступает рывками, дуга становится нестабильной, а шов – неровным, с наплывами и порами.

Стабильность подачи особенно критична при работе с тонким металлом. Малейшие перебои приводят к прилипанию проволоки или даже прожигам. Именно поэтому равномерная подача расходника играет важную роль при выборе качественного аппарата.

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Механизм подачи проволоки в полуавтомате – это система роликов, которые протягивают проволоку из катушки через рукав горелки. Электродвигатель вращает ролики с заданной скоростью, а прижимной механизм обеспечивает нужное усилие без деформации металла. К основным элементам узла относят:

подающие ролики с канавками под определенный диаметр расходника;

электродвигатель, задающий скорость протяжки;

прижимной рычаг с регулировкой усилия;

направляющие каналы и наконечники.

Все компоненты работают в связке, поэтому износ даже одной детали снижает стабильность процесса. Чтобы избежать проскальзывания и заклинивания, ролики должны соответствовать диаметру расходного материала.

На что смотреть при выборе аппарата

Выбирая механизм подачи проволоки для полуавтомата, нужно учитывать мощность и конструкцию подающего узла. Двухроликовые и четырехроликовые системы обеспечивают разную точность протяжки и рассчитаны на определенные объемы работ. Именно поэтому следует смотреть на:

количество подающих роликов;

диапазон регулировки скорости;

совместимость с разными диаметрами проволоки;

материал и качество направляющих каналов;

удобство замены расходных элементов.

Чем шире диапазон настроек, тем точнее можно адаптировать аппарат под конкретный металл и режим. Например, в сварочных полуавтоматах PATON скорость подачи регулируется плавно, что упрощает выполнение даже самых сложных задач.

Механизм подачи проволоки во многом определяет качество работы полуавтомата и стабильность сварного шва. Поэтому перед покупкой внимательно оцените конструкцию подающего узла, диапазон регулировок и удобство обслуживания.

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