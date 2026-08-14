Якість зварного шва залежить від того, наскільки стабільно дріт надходить у зону дуги. Саме тому багато майстрів, вирішуючи придбати зварювальний напівавтомат PATON, насамперед звертають увагу на систему подачі витратного матеріалу.

Від цього залежить рівномірність дуги та зовнішній вигляд готового з’єднання.

Як влаштований вузол подачі

Під час напівавтоматичного зварювання дріт виконує одразу дві функції: слугує електродом і заповнює зварювальну ванну. Якщо він подається ривками, дуга стає нестабільною, а шов – нерівним, з напливами та порами.

Зараз дивляться

Стабільність подачі особливо важлива під час роботи з тонким металом. Найменші перебої призводять до прилипання дроту або навіть прожигання. Саме тому рівномірна подача витратного матеріалу відіграє важливу роль під час вибору якісного апарату.

Механізм подачі дроту в напівавтоматі – це система роликів, які протягують дріт із котушки через рукав пальника. Електродвигун обертає ролики із заданою швидкістю, а притискний механізм забезпечує необхідне зусилля без деформації металу. До основних елементів вузла належать:

подаючі ролики з канавками під певний діаметр витратного матеріалу;

електродвигун, що задає швидкість протягування;

притискний важіль з регулюванням зусилля;

направляючі канали та наконечники.

Усі компоненти працюють у комплексі, тому зношення навіть однієї деталі знижує стабільність процесу. Щоб уникнути прослизання та заклинювання, ролики повинні відповідати діаметру витратного матеріалу.

На що звертати увагу при виборі апарату

Вибираючи механізм подачі дроту для напівавтомата, потрібно враховувати потужність і конструкцію подавального вузла. Двороликові та чотирироликові системи забезпечують різну точність протягування і розраховані на певні обсяги робіт. Саме тому слід звертати увагу на:

кількість подавальних роликів;

діапазон регулювання швидкості;

сумісність з різними діаметрами дроту;

матеріал і якість направляючих каналів;

зручність заміни витратних елементів.

Чим ширший діапазон налаштувань, тим точніше можна адаптувати апарат під конкретний метал і режим. Наприклад, у зварювальних напівавтоматах PATON швидкість подачі регулюється плавно, що спрощує виконання навіть найскладніших завдань.

Механізм подачі дроту значною мірою визначає якість роботи напівавтомата та стабільність зварного шва. Тому перед купівлею уважно оцініть конструкцію подавального вузла, діапазон регулювання та зручність обслуговування.

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