Компания Meta официально прекращает поддержку защищенных чатов в Instagram, базировавшихся на принципе сквозного шифрования. Ранее доступ к содержимому таких переписок имел исключительно отправитель и получатель.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление компании Meta.

Meta отменяет защищенные чаты в Instagram

– Сквозное шифрование сообщений в Instagram не поддерживается после 8 мая 2026 года, – говорится в сообщении компании.

Отказ от сквозного шифрования (E2EE) стал кардинальным изменением курса Meta. Ранее компания позиционировала эту технологию как ключевой стандарт защиты данных, однако нынешнее решение фактически упраздняет предыдущие приоритеты в сфере конфиденциальности пользователей.

Сейчас смотрят

Переход к стандартному шифрованию предполагает, что поставщик услуг сохраняет техническую возможность получить доступ к содержимому переписки при необходимости. Такая модель общепринята для большинства массовых платформ, включая Gmail, где администрация сервиса может просматривать данные в определенных правилах случаях.

Решение Meta получило поддержку со стороны организаций по защите прав детей, в частности, NSPCC. Правозащитники долгое время отмечали, что полное сквозное шифрование создает “слепые зоны”, которые могут использоваться для сокрытия преступлений против несовершеннолетних.

По словам представительницы благотворительной организации NSPCC Рани Говендера, шифрование сообщений становится инструментом для тяжких преступлений. Она убеждена, что E2EE позволяет преступникам оставаться незамеченными, что значительно усложняет выявление фактов изнасилования и жестокого обращения с детьми.

Однако критики новой политики Meta утверждают, что подобное решение делает пользователей более уязвимыми. Майя Томас из Big Brother Watch заявила, что технология E2EE позволяет детям эффективно защищать свою информацию от постороннего вмешательства, поэтому ее отмена угрожает безопасности несовершеннолетних в сети.

На сегодня сквозное шифрование (E2EE) остается стандартом безопасности для большинства популярных мессенджеров. Эта технология активирована по умолчанию в Signal, WhatsApp, Facebook Messenger, Apple iMessage и Google Messages.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.