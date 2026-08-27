Американський технологічний гігант Meta погодився виплатити рекордні $18 млрд та кардинально змінити роботу Instagram і Facebook у США.

Компанія пішла на мирне врегулювання масштабного судового позову, у якому десятки штатів звинуватили її у свідомому створенні продуктів, що викликають залежність у дітей та шкодять їхньому ментальному здоров’ю.

Meta запровадить суворі обмеження для підлітків в Instagram і Facebook

Судовий процес у Каліфорнії тривав лише чотири дні замість запланованих кількох тижнів. Позови проти компанії вартістю $1,36 трлн подали 29 штатів.

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Вони стверджували, що алгоритми Meta провокували у підлітків тривожність, депресію, а в окремих випадках — доводили до самогубства.

Попри згоду виплатити компенсацію протягом 10 років, Meta офіційно заперечує свою провину.

Як зміняться Facebook та Instagram для підлітків

За словами генерального прокурора Каліфорнії Роба Бонти, компанія погодилася протягом кількох місяців впровадити низку масштабних обмежень для користувачів віком до 18 років:

Щоденне обмеження на використання застосунків, яке підлітки не зможуть скасувати без дозволу батьків;

За замовчуванням додатки блокуватимуться з 00:00 до 06:00;

Вимкнення сповіщень під час шкільних уроків (з 8:00 до 15:00);

Можливість вимкнути алгоритмічні рекомендації, автоматичне відтворення відео та приховати кількість вподобайок під дописами;

Окрім блокування масок із макіяжем, підліткам заборонять використовувати фільтри з імітацією пластичної хірургії;

Сувора перевірка віку, приватний статус акаунтів за замовчуванням та обмеження будь-яких контактів із підозрілими дорослими акаунтами.

Під час суду свідчення дав колишній інженер із безпеки Meta Артуро Бехар. Він заявив, що Марк Цукерберг знав про реальну шкоду Instagram і Facebook для підлітків, але публічно просував тезу про безпечність платформ, дотримуючись політики “не питай — не кажи”.

Тим часом головний юрисконсульт Meta Сі Джей Махоні заявив, що ефективний захист дітей можливий лише за умови, якщо аналогічні заходи негайно запровадять інші гравці ринку, зокрема TikTok, Snap та YouTube.

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