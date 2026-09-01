Друга партія російських супутників Рассвет, які мають стати основою російського аналога Starlink, не змогла вийти на заплановану робочу орбіту. Деякі апарати вже втрачають висоту, а щонайменше два можуть увійти в атмосферу Землі.

Про проблеми з розгортанням російської супутникової системи йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 31 серпня.

Російський аналог Starlink не вийшов на потрібну орбіту

Другу партію із 16 супутників Рассвет Росія запустила 19 липня. За даними супутникового трекера N2YO, на які посилається ISW, станом на 31 серпня жоден із цих апаратів не досяг запланованої робочої висоти близько 550 км.

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Більшість супутників залишається на значно нижчих орбітах. Частина з них уже втрачає висоту, а щонайменше два, за оцінкою аналітиків, рухаються до входження в атмосферу Землі.

У ISW пояснюють, що перебування на нижчій орбіті скорочує термін експлуатації супутників через сильніший вплив залишкової атмосфери.

Перша партія Рассвет, яку Росія запустила 24 березня, показала кращий результат. Із 16 апаратів 12 змогли піднятися на робочу орбіту близько 550 км і станом на кінець серпня залишалися на ній.

В ISW вважають проблеми з другою партією ознакою того, що Росія стикається з труднощами під час прискореного розгортання власної системи супутникового зв’язку.

Чому супутники Рассвет становлять загрозу для України

Росія розвиває Рассвет як власну низькоорбітальну систему супутникового зв’язку, яку порівнюють зі Starlink.

За оцінкою ISW, навіть нинішнє невелике угруповання може становити загрозу для України, оскільки російські війська можуть використовувати супутниковий зв’язок, зокрема, для застосування безпілотників.

Розробник системи, російська аерокосмічна компанія Бюро 1440, заявляла про плани провести десятки нових запусків та вивести на орбіту сотні апаратів.

Водночас, за оцінкою ISW, для стабільного цілодобового покриття над Україною Росії знадобиться угруповання щонайменше з 200-300 працездатних супутників.

Швидко створити його в Москві буде складно через обмежені можливості запуску ракет-носіїв.

Для виведення супутників Рассвет Росія використовує ракети-носії Союз-2.1б. В ISW звертають увагу, що ці ракети дорогі та дефіцитні, а кількість їхніх запусків обмежена.

За підрахунками аналітиків, за нинішніх темпів Росія зможе вивести на орбіту не більш ніж 128 таких супутників протягом чотирьох років. Це значно менше за кількість апаратів, необхідну для створення стабільного угруповання.

Додатковою проблемою для російської космічної програми стали українські удари по пов’язаній із нею інфраструктурі.

Нагадаємо, у ніч проти 15 серпня Сили оборони України атакували ракетно-космічний центр Прогрес, де виробляють компоненти ракет-носіїв сімейства Союз.

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