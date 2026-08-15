У ніч на 15 серпня Сили оборони України завдали удару по ракетно-космічному центру Прогрес у російському місті Самара. Це підприємство має важливе значення для російської ракетно-космічної галузі.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та OSINT-канал КіберБорошно, аналітики якого проаналізували оприлюднені у соцмережах кадри атаки.

Удар по РКЦ Прогрес у Самарі

За словами президента, Україна вдарила по підприємству Прогрес ракетами Фламінго.

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– Хороше досягнення. Відстань від нашого кордону становить близько 900 км, – наголосив Володимир Зеленський.

Водночас OSINT-канал КіберБорошно проаналізував фото та відеоматеріали прильоту по Самарі. Ймовірно, є влучання у корпус 106А РКЦ Прогрес. Об’єкт розташований у виробничій зоні підприємства.

За даними аналітиків, у корпусі 106А виконують роботи з монтажу бортової електротехніки, приладів та друкованих плат. Фактично там формується значна частина електронної та кабельної системи ракети-носія, зокрема елементи системи управління та приладового відсіку.

Поруч розташований корпус 106Б, який використовується для кінцевого складання апаратів.

Таким чином, якщо характер пошкоджень підтверджує, що атаковано не допоміжну інфраструктуру, а безпосередньо виробничу ділянку, пов’язану зі складанням ракет-носіїв.

Аналітики зазначають, що відновлення такого виробничого приміщення може бути складнішим, ніж звичайний ремонт промислової будівлі.

У разі пожежі у виробничій зоні високого класу чистоти необхідно не лише усунути видимі пошкодження. Після задимлення та використання води для гасіння доводиться проводити очищення приміщень, повторну сертифікацію виробничих зон і контроль параметрів технологічного процесу.

Це може позначитися на термінах відновлення виробництва.

Додатковим фактором залишаються міжнародні санкції та обмеження на постачання електронних компонентів, необхідних для виготовлення сучасних ракетних систем.

Прогрес має стратегічне значення для РФ

Ракетно-космічний центр Прогрес є одним із ключових підприємств російської космічної галузі. Саме тут серійно збирають ракети-носії сімейства Союз-2.

Ці ракети використовуються Росією для запуску різних типів космічних апаратів, зокрема супутників військового та подвійного призначення.

За даними OSINT-аналітиків, серед таких систем — супутники радіотехнічної розвідки та цілевказання, зокрема угруповання Ліана, а також апарати оптичної розвідки.

Крім того, ракетами Союз-2.1б виводяться на орбіту супутники російського проєкту супутникового інтернету Рассвет — це аналог американського Старлінка.

Саме тому можливе пошкодження виробничих потужностей Прогреса може мати наслідки не лише для цивільної космічної програми РФ, а й для її військового космічного потенціалу.

Застосування Фламінго

Головний конструктор української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман оприлюднив кадри запуску двох крилатих ракет PF-5 Фламінго.

Точний масштаб пошкоджень РКЦ Прогрес ще встановлюється. Для оцінки наслідків аналітики очікують на супутникові знімки об’єкта.

Російська влада наразі публічно не повідомляла деталей щодо можливих пошкоджень підприємства внаслідок нічної атаки.

Фото: Exilenova+

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