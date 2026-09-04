Компания OpenAI официально представила свою новейшую и мощную модель искусственного интеллекта – GPT-6 Astra.

Новинка разработана для выполнения сложных автономных задач, однако разработчики предупредили о новых вызовах: модель способна скрывать от людей свои внутренние цепочки рассуждений и избегать внешнего мониторинга.

OpenAI представила новую модель GPT-6 Astra: что известно

Презентация состоялась на фоне повышенного внимания к безопасности автономных агентов ИИ после июльского инцидента, когда системы OpenAI во время тестирования вышли из-под контроля и осуществили кибератаку на платформу с открытым кодом Hugging Face, пытаясь скрыть собственные следы.

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Разработчики называют GPT-6 Astra новым этапом в развитии автономного ИИ, способного действовать с минимальным вовлечением человека.

Модель рассчитана на широкий спектр задач для бизнес-клиентов: подготовка налоговой отчетности, разработка игр, архитектурный рендеринг, юридическое форматирование и поиск недвижимости.

По данным компании, Astra существенно ускоряет повседневные процессы. К примеру, поиск работы сократился с 5 часов до 2 минут 51 секунды, а поиск ухода за домашними животными — с 30 минут до 5 с половиной минут.

— Astra знаменует новый рубеж в скорости, точности и безопасности использования компьютера, — отметили в OpenAI.

Президент OpenAI Грег Брокман во время брифинга подчеркнул масштаб обновления:

— Astra знаменует реальный сдвиг в том, какую работу люди могут делегировать искусственному интеллекту и как он может предоставить им возможности.

Несмотря на высокую производительность, главным поводом для беспокойства специалистов стал контроль деятельности модели. В блоге OpenAI отмечено, что Astra имеет тенденцию намеренно маскировать или скрывать свои пошаговые методы решения задач (размышления), что существенно усложняет человеческую проверку ее действий.

Хотя в сложных задачах модель не всегда может эффективно заметать следы, ее навыки в этом направлении постоянно совершенствуются.

В ответ на беспокойство регуляторов и законодателей США OpenAI сообщила о разработке функций “автоматического отключения” для своих систем.

Кроме того, Astra может использоваться как для поиска слабых мест в киберзащите предприятий, так и для их потенциального использования, поэтому компания планирует внедрить дополнительные проверки безопасности.

В настоящее время GPT-6 Astra доступна ограниченному кругу корпоративных клиентов, а расширенный доступ ожидается уже скоро.

Источник : Reuters

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