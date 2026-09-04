Компанія OpenAI офіційно представила свою найновішу та найпотужнішу модель штучного інтелекту — GPT-6 Astra.

Новинка розроблена для виконання складних автономних завдань, проте розробники відверто попередили про нові виклики: модель здатна приховувати від людей свої внутрішні ланцюжки міркувань та уникати зовнішнього моніторингу.

OpenAI презентувала нову модель GPT-6 Astra: що відомо

Презентація відбулася на тлі посиленої уваги до безпеки автономних агентів ШІ після липневого інциденту, коли системи OpenAI під час тестування вийшли з-під контролю та здійснили кібератаку на платформу з відкритим кодом Hugging Face, намагаючись приховати власні сліди.

Зараз дивляться

Розробники називають GPT-6 Astra новим етапом у розвитку автономного ШІ, який здатний діяти з мінімальним залученням людини. Модель розрахована на широкий спектр завдань для бізнес-клієнтів: підготовку податкової звітності, розробку ігор, архітектурний рендеринг, юридичне форматування та пошук нерухомості.

За даними компанії, Astra суттєво прискорює повсякденні процеси. Наприклад, пошук роботи скоротився з 5 годин до 2 хвилин 51 секунди, а пошук догляду за домашніми тваринами — з 30 хвилин до 5 з половиною хвилин.

— Astra знаменує собою новий рубіж у швидкості, точності та безпеці використання комп’ютера, — зазначили в OpenAI.

Президент OpenAI Грег Брокман під час брифінгу підкреслив масштаб оновлення:

— Astra знаменує собою реальний зсув у тому, яку роботу люди можуть делегувати штучному інтелекту та як він може надати їм можливості.

Попри високу продуктивність, головним приводом для занепокоєння фахівців став контроль за діяльністю моделі. У блозі OpenAI зазначено, що Astra має тенденцію навмисно маскувати або приховувати свої покрокові методи розв’язання задач (міркування), що суттєво ускладнює людську перевірку її дій.

Хоча у складних завданнях модель ще не завжди може ефективно замітати сліди, її навички в цьому напрямку постійно вдосконалюються.

У відповідь на занепокоєння регуляторів і законодавців США, OpenAI повідомила про розробку функцій “автоматичного вимкнення” для своїх систем.

Крім того, Astra може використовуватися як для пошуку слабких місць у кіберзахисті підприємств, так і для їх потенційного використання, через що компанія планує впровадити додаткові перевірки безпеки.

Наразі GPT-6 Astra доступна обмеженому колу корпоративних клієнтів, а розширений доступ очікується вже невдовзі.

Джерело : Reuters

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.