Apple представила новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. По внешнему виду смартфоны остались похожими на устройства предыдущего поколения, однако получили ряд важных обновлений. Новинки работают на процессоре A20 Pro, имеют новую систему охлаждения, камеру с переменной диафрагмой и увеличенное время автономной работы.

Об этом говорится в трансляции Apple.

Характеристики iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro оснащен 6,3-дюймовым дисплеем, а iPhone 18 Pro Max получил панель диагональю 6,9 дюйма. Обе модели имеют уменьшенный Dynamic Island, который может одновременно показывать до трех активных действий Live Activities.

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Новые смартфоны работают на 2-нм процессоре A20 Pro. Он содержит 6-ядерный CPU, 7-ядерный GPU и 32-ядерный Neural Engine. По информации Apple, при длительной нагрузке производительность нового чипа может быть до 40% выше, чем у A19 Pro.

Чтобы обеспечить высокую производительность в течение длительного времени, Apple втрое увеличила испарительную камеру в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max по сравнению с iPhone 17 Pro. Ожидается, что это будет способствовать лучшему отводу тепла во время длительных нагрузок.

Apple повысила и автономность новых смартфонов. Компания, как и прежде, не сообщает емкость аккумуляторов. В то же время заявлено, что после полной зарядки iPhone 18 Pro может работать до 24 часов в обычном сценарии использования.

Этот показатель соответствует времени автономной работы, которое ранее заявляли для iPhone 17 Pro Max. Воспроизводить видео смартфон может до 36 часов.

iPhone 18 Pro Max способен работать до 30 часов от одного заряда. В Apple называют это самым большим приростом автономности между поколениями за всю историю iPhone. iPhone 18 Pro можно зарядить до 50% примерно за 15 минут.

Основная 48-мегапиксельная камера Fusion в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получила регулируемую диафрагму. Она автоматически изменяет значение в зависимости от сцены. При недостаточном освещении объектив может открыть диафрагму шире и пропустить примерно на 50% больше света.

Пользователям стали доступны и дополнительные возможности управления глубиной резкости, что может быть полезным при съемке различных сцен.

Apple создала механизм из шести лепестков, вырезанных лазером. Каждый из них тоньше человеческого волоса. Для их изготовления использовали специальный полимерный композит, который сочетает легкость, гибкость и прочность.

Камера позволяет применять эффекты кинематографического режима к обычному видео уже после завершения съемки. Кроме этого, смартфоны получили поддержку записи со скоростью 60 к/с для двукратного эффекта замедления.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max представлены в четырех цветах: черном, серебристом, ледниковом и бордовом. Предыдущие слухи подтвердились — смартфоны получили новые варианты синего и вишневого оттенков. Apple лучше сочетает цвет алюминиевой задней части корпуса со стеклом Ceramic Shield.

Цена iPhone 18 Pro стартует от $1199 за версию с 256 ГБ встроенной памяти. iPhone 18 Pro Max стоит от $1299. Впервые для этих моделей стала доступна конфигурация с 2 ТБ встроенного хранилища.

Предварительные заказы на новые смартфоны начнутся в субботу, 12 сентября. Официальные продажи стартуют в пятницу, 18 сентября.

Фото: Apple

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