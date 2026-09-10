В смартфонах Pro-уровня разницу все сложнее оценивать только по мощности процессора или количеству мегапикселей. Более важно, как отдельные компоненты работают вместе в реальных сценариях: съемке, монтаже видео, играх, работе с большими файлами и ежедневном использовании. Именно с этой точки зрения следует рассматривать iPhone 18 Pro

Дисплей, A20 Pro и запас производительности

Модель получила дисплей Super Retina XDR с технологией ProMotion и Always-On Display. Плавность экрана особенно заметна при прокрутке, работе с графикой и в играх, но практическая польза есть и в обычных задачах: интерфейс скорее реагирует на действия, а информацию на экране легче воспринимать во время активной работы.

За производительность отвечает A20 Pro с 6-ядерным процессором и 7-ядерной графикой с нейронными ускорителями. Такой запас важен не только для игр. Он необходим при обработке фото, монтаже видео, работе с ресурсоемкими приложениями и функциями Apple Intelligence. Для пользователя это означает, что смартфон лучше подготовлен к сценариям, где нагрузка выходит за рамки мессенджеров и браузера.

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Заявленная автономность достигает 36 часов воспроизведения видео. В реальном использовании результат зависит от нагрузки, но пользователю важнее другое: производительный чип, большой набор функций камеры и длительная работа без подзарядки формируют смартфон, рассчитанный на интенсивный ежедневный режим.

Камера Pro Fusion и возможности для фото и видео

Отдельного внимания заслуживает 48-мегапиксельная система камер Pro Fusion. Она поддерживает снимки 24 и 48 МП, макросъемку и портреты с фокусировкой и глубиной.

Основная камера получила переменную диафрагму с вариантами ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 и ƒ/4.0. Это дает фотографу больше контроля над характером кадра: более открытая диафрагма помогает сильнее отделить объект от фона, а прикрыта полезная там, где нужно сохранить больше деталей в разных планах.

Для видео предусмотрены Dolby Vision до 4K со скоростью 120 кадров/с, интеллектуальное отслеживание фокуса и улучшенная съемка при слабом освещении. 18-мегапиксельная фронтальная камера Center Stage ориентирована не только на селфи, но и на видеозвонки и съемку, где автоматическое кадрирование помогает оставаться в центре сцены.

Практическое преимущество для тех, кто много снимает, является USB-C с поддержкой USB 3. Большие фото- и видеофайлы можно быстрее переносить на компьютер, что особенно важно при регулярном монтаже или работе с большими архивами. Отдельное управление камерой также сокращает путь к инструментам фото и видео.

В результате iPhone 18 Pro следует оценивать не как смартфон с набором максимальных характеристик, а как инструмент для тех, кто активно работает с контентом, снимает, редактирует, играет и планирует использовать устройство несколько лет. Само сочетание дисплея, A20 Pro, камер Pro Fusion и быстрой работы с файлами формирует главное практическое преимущество модели.

Фото: скрин с презентации Apple

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