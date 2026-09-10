В Одессе в тестовом режиме запускают 5G: как его настроить в зоне покрытия
- В Одессе запускают тестирование 5G после успешных проектов в других городах Украины.
- В Минцифре рассказали, как настроить 5G, если смартфон не поймал его автоматически.
В Одессе расширяют географию связи и интернета нового поколения – там запустили пилот 5G.
5G в Одессе
Как сообщила Минцифра, география связи расширяется, в Одессе запускают интернет нового поколения.
– Запускаем тестирование 5G в Одессе после успешных пилотов во Львове, Бородянке, Харькове и Киеве, – говорится в сообщении.
Средняя скорость 5G — 600–700 Мбит/с, а на максимуме достигает более 1 Гбит/с. Технология отнимает часть трафика и разгружает LTE-сети, поэтому даже в местах с большим скоплением людей связь остается стабильной.
Как настроить 5G, если вы в зоне покрытия
Обычно смартфон ловит 5G автоматически. Если значок не появился, выполните несколько шагов:
- Проверьте настройки: в разделе Стільникові дані или Мобільна мережа убедитесь, что 5G включен.
- Обновите операционную систему до последней версии.
- Выключите режим экономии заряда и трафика – они часто блокируют работу 5G.
- Включите и выключите режим самолета или просто перезагрузите телефон, чтобы он зарегистрировался в сети.
Напомним, что в июле после успешных испытаний во Львове, Харькове и Бородянке технологию 5G официально запустили в тестовом режиме в Киеве.