В Одессе расширяют географию связи и интернета нового поколения – там запустили пилот 5G.

5G в Одессе

Как сообщила Минцифра, география связи расширяется, в Одессе запускают интернет нового поколения.

– Запускаем тестирование 5G в Одессе после успешных пилотов во Львове, Бородянке, Харькове и Киеве, – говорится в сообщении.

Средняя скорость 5G — 600–700 Мбит/с, а на максимуме достигает более 1 Гбит/с. Технология отнимает часть трафика и разгружает LTE-сети, поэтому даже в местах с большим скоплением людей связь остается стабильной.

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Как настроить 5G, если вы в зоне покрытия

Обычно смартфон ловит 5G автоматически. Если значок не появился, выполните несколько шагов:

Проверьте настройки: в разделе Стільникові дані или Мобільна мережа убедитесь, что 5G включен.

Обновите операционную систему до последней версии.

Выключите режим экономии заряда и трафика – они часто блокируют работу 5G.

Включите и выключите режим самолета или просто перезагрузите телефон, чтобы он зарегистрировался в сети.

Напомним, что в июле после успешных испытаний во Львове, Харькове и Бородянке технологию 5G официально запустили в тестовом режиме в Киеве.

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