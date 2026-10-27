Раскладной iPhone Duo, ставший одной из самых громких новых аппаратных разработок Apple за последние годы, столкнулся с первыми проблемами.

Часть покупателей начала массово жаловаться, что дисплей iPhone Duo трескается уже через несколько часов или дней после начала использования.

iPhone Duo: Apple подтвердила проблемы с дисплеем

Согласно сообщениям пользователей в соцсетях и на платформе Reddit, проблема с экраном iPhone Duo обычно возникает внезапно при разложении устройства.

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Владельцы iPhone Duo слышат специфический хруст, после чего по центральной складке образуется большая трещина или появляются белые пятна и полосы на правой части дисплея.

Некоторые владельцы отмечают, что перед появлением дефекта ощущали чрезмерное сопротивление или ощущение расшатанной детали под экраном.

— Я попытался развернуть его, и он будто застрял, медленнее открывался, чем обычно. А когда я открыл его, на экране были линии. Как будто почувствовал удар или неплотно прикрепленную деталь под дисплеем, – рассказал клиент Apple из Сан-Диего Том Баттл.

Другой пользователь iPhone Duo, Джастин Локос, отметил, что экран треснул прямо во время обычной попытки открыть его дома на диване.

— На внешней стороне телефона и на внутренней поверхности дисплея нет никаких повреждений. Он безупречен. Проблема в находящемся под ним дисплее, — рассказал другой владелец гаджета под ником Centrino31A.

В Apple официально признали наличие проблемы с дисплеем iPhone Duo, однако подчеркивают, что она касается только “небольшого количества устройств”.

Компания рекомендует пострадавшим обращаться в службу поддержки AppleCare для замены гаджета.

– Если у пользователей возникнут проблемы с дисплеем своего iPhone Duo, им следует обратиться к AppleCare для замены, – говорится в официальном заявлении компании.

Аналитики отмечают, что даже для такого техгиганта, как Apple, выпуск устройств первого поколения в новом формфакторе связан с определенными трудностями.

Подобные проблемы на старте продаж в свое время испытывали и другие производители, в том числе Samsung с линейкой Galaxy Fold.

В то же время, эксперты подчеркивают, что быстрая и прозрачная реакция компании является ключом к сохранению доверия покупателей.

Напомним, что цена на раскладной iPhone Duo стартует от $1999.

Источник : Bloomberg

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