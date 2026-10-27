МОН и Минцифры призвали международное научное сообщество прекратить институциональное сотрудничество с российскими академическими и научно-исследовательскими учреждениями. Речь идет, в частности, о совместных исследованиях, научных публикациях и редакционной деятельности.

Об этом говорится в открытом письме украинских министерств.

Украина призывает ограничить сотрудничество с научными учреждениями РФ

В письме отмечается, что Россия продолжает систематически разрушать научную инфраструктуру Украины. При этом российские научные учреждения сохраняют доступ к международным исследовательским сетям, академическим изданиям и научным ресурсам.

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Заместитель министра образования Денис Курбатов призвал международных партнеров перейти от заявлений о солидарности с Украиной к конкретным действиям.

— Россия систематически уничтожает украинскую научную инфраструктуру, но ее научные учреждения по-прежнему пользуются возможностями международного академического сотрудничества. Это недопустимо, — отметил он.

По словам Курбатова, международные партнеры должны прекращать совместные исследования с российскими учреждениями и ограничивать их участие в подготовке научных публикаций и редакционной работе.

Научное сотрудничество, подчеркнул заместитель министра, должно соответствовать принципам ответственности и академической добросовестности.

В обращении Украина призывает международные университеты, научно-исследовательские институты, научные общества и организации, финансирующие исследования, приостановить совместные проекты с участием исследователей, связанных с российскими академическими и научно-исследовательскими учреждениями.

Некоторые требования касаются международных научных журналов и академических издательств.

Украинские министерства предлагают редакционным советам и коллегиям ввести практику отклонения без внешнего рецензирования (desk rejection) рукописей авторов, имеющих институциональную принадлежность к российским научным учреждениям.

Кроме того, международное академическое сообщество призывают приостановить выполнение редакционных обязанностей лицами, которые формально представляют такие учреждения.

В письме отмечается, что предлагаемые ограничения касаются именно институциональных связей с российскими научными организациями, а не гражданства, национальности или этнического происхождения отдельных исследователей.

Украинские министерства также призвали отечественные университеты, научные учреждения, исследовательские организации и представителей академического сообщества распространять открытое письмо среди зарубежных партнеров, международных научных объединений, академических издательств и редакционных коллегий научных журналов.

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