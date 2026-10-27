Под ракетным ударом оказался ГТЭУ в Киеве: пострадали корпуса и общежития, есть раненые
- В результате ночной российской атаки на Киев пострадала инфраструктура одного из столичных университетов.
- Министр образования и науки Украины Андрей Бутенко сообщил о последствиях обстрела и уточнил информацию о пострадавших.
- Руководство учебного заведения устанавливает масштабы повреждений, а профильное министерство координирует дальнейшие действия.
Россия атаковала учебные корпуса и общежития Государственного торгово-экономического университета.
Попадание в учебные корпуса и общежития ГТЭУ
Как сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко, в результате ночной атаки России пострадали учебные корпуса и общежития Государственного торгово-экономического университета.
По предварительной информации, 5 студентов и сотрудников университета. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
Погибших среди студентов и работников университета нет. Информация о погибших, которую публиковали ночью, не подтвердилась.
— Это уже в который раз страна-террорист атакует учебные заведения. Университет, научное учреждение, колледж, школа или детский сад — враг без всякого сожаления или человечности направляет свои ракеты на детей, учителей и ученых. Циничным действиям Москвы нет никаких оправданий, – подчеркнул Андрей Бутенко.
В настоящее время руководство заведения оценивает масштабы повреждений и нанесенный ущерб. Профильное министерство поддерживает связь с университетом для предоставления необходимой помощи.
Напомним, что ночью 27 октября 2026 года в Киеве раздавались взрывы, было зафиксировано попадание в Южный мост.
Фото: Андрей Бутенко