Россия атаковала учебные корпуса и общежития Государственного торгово-экономического университета.

Попадание в учебные корпуса и общежития ГТЭУ

Как сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко, в результате ночной атаки России пострадали учебные корпуса и общежития Государственного торгово-экономического университета.

По предварительной информации, 5 студентов и сотрудников университета. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

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Погибших среди студентов и работников университета нет. Информация о погибших, которую публиковали ночью, не подтвердилась.

— Это уже в который раз страна-террорист атакует учебные заведения. Университет, научное учреждение, колледж, школа или детский сад — враг без всякого сожаления или человечности направляет свои ракеты на детей, учителей и ученых. Циничным действиям Москвы нет никаких оправданий, – подчеркнул Андрей Бутенко.

В настоящее время руководство заведения оценивает масштабы повреждений и нанесенный ущерб. Профильное министерство поддерживает связь с университетом для предоставления необходимой помощи.

Напомним, что ночью 27 октября 2026 года в Киеве раздавались взрывы, было зафиксировано попадание в Южный мост.

Фото: Андрей Бутенко

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