МОН і Мінцифри закликали міжнародну наукову спільноту припинити інституційну співпрацю з російськими академічними та науково-дослідними установами. Йдеться, зокрема, про спільні дослідження, наукові публікації та редакційну діяльність.

Про це йдеться у відкритому листі українських міністерств.

Україна закликає обмежити співпрацю з науковими установами РФ

У листі наголошується, що Росія продовжує систематично руйнувати наукову інфраструктуру України. При цьому російські наукові установи зберігають доступ до міжнародних дослідницьких мереж, академічних видань і наукових ресурсів.

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Заступник міністра освіти Денис Курбатов закликав міжнародних партнерів перейти від заяв про солідарність з Україною до конкретних дій.

– Росія систематично знищує українську наукову інфраструктуру, але її наукові установи й надалі користуються можливостями міжнародної академічної співпраці. Це неприпустимо, – зазначив він.

За словами Курбатова, міжнародні партнери мають припиняти спільні дослідження з російськими установами та обмежувати їхню участь у підготовці наукових публікацій і редакційній роботі.

Наукова співпраця, наголосив заступник міністра, повинна відповідати принципам відповідальності та академічної доброчесності.

У зверненні Україна закликає міжнародні університети, науково-дослідні інститути, наукові товариства та організації, які фінансують дослідження, призупинити спільні проєкти за участю дослідників, пов’язаних із російськими академічними та науково-дослідними установами.

Деякі вимоги стосуються міжнародних наукових журналів та академічних видавництв.

Українські міністерства пропонують редакційним радам і колегіям запровадити практику відхилення без зовнішнього рецензування (desk rejection) рукописів авторів, які мають інституційну належність до російських наукових установ.

Крім того, міжнародну академічну спільноту закликають призупинити виконання редакційних обов’язків особами, які формально представляють такі установи.

У листі наголошується, що запропоновані обмеження стосуються саме інституційних зв’язків із російськими науковими організаціями, а не громадянства, національності чи етнічного походження окремих дослідників.

Українські міністерства також закликали вітчизняні університети, наукові установи, дослідницькі організації та представників академічної спільноти поширювати відкритий лист серед закордонних партнерів, міжнародних наукових об’єднань, академічних видавництв і редакційних колегій наукових журналів.

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