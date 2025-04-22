Певица Алена Тополя, которая ранее выступала под псевдонимом Alyosha, рассказала о политических амбициях своего мужа, фронтмена группы Антитела Тараса Тополи.

Планирует ли Тарас Тополя идти в политику

Елена говорит, что неоднократно спрашивала у Тараса, планирует ли он сменить карьеру музыканта на политическую. Однако лидер группы Антитела отрицает это.

Сама же певица призналась, что не хочет, чтобы муж шел в политику, поскольку тогда на ее плечи упадет еще больше обязанностей.

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— Боюсь очень этого. Я и так не успеваю ничего, я просто не потяну еще больше задач. Очень много планов, которые хочется реализовывать. Если Тарас соберется в политику, то я не знаю, как буду. Поэтому я постоянно его спрашиваю. И, конечно, с таким лицом, что я бы не хотела этого. Но он говорит: Нет-нет-нет, ты что, — поделилась Елена Тополя.

Исполнительница добавила, что хочет, чтобы они с мужем больше времени уделяли семье и своим трем детям.

— Дети еще не очень взрослые. И пока маленькие дети, хочется быть с ними, участвовать в их детстве, дать ту любовь, которую мы и так недодали. Потому что мы отсутствуем постоянно: то Тарас из-за поездок за границу по три месяца, к тому же почти два года мы отдельно жили в Америке. И я хочу максимально компенсировать любовь нашим детям, — сказала Елена.

Ранее Тарас Тополя признавался, что не исключает возможности в будущем пойти в политику. Однако это будет означать завершение его музыкальной карьеры.

Источник : Люкс ФМ

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