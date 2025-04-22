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Хейли Бибер показалась с округлым животом и рассказала о своем диагнозе

Гейлі Бібер
Фото: Getty Images

Американская модель Хейли Бибер рассказала о серьезном заболевании.

У жены певца Джастина Бибера обнаружили две кисты в яичниках. Это доброкачественные опухоли небольшого размера, заполненные жидкостью.

Хейли Бибер о проблемах со здоровьем

В сториз в Instagram модель опубликовала фото, на котором лежит на диване с обнаженным округлым животом. Бибер призналась, что страдает от кисты яичников.

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— Если вы имеете дело с кистами яичников, я с вами, — подписала снимок жена Джастина Бибера.

Одним из симптомов этого гинекологического заболевания является увеличение окружности живота. Также среди симптомов — боль и дискомфорт внизу живота, нарушение менструального цикла, кровянистые выделения и тому подобное.

Гейлі Бібер

Фото: Хейли Бибер/Instagram

Впервые Хейли Бибер рассказала, что у нее обнаружили кисту яичников, которая была размером с яблоко, еще в ноябре 2022 года. Модель признавалась, что из-за этого страдала от тошноты, вздутия живота, спазмов и чрезмерной эмоциональности.

Недавно стало известно, что у звезды Семейки Аддамсов Анжелики Хьюстон диагностировали рак. К счастью, актрисе удалось преодолеть болезнь, однако это было серьезным испытанием для нее.

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