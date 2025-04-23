После смерти Папы: драма Конклав о Ватикане резко взлетела в просмотрах

Новость о смерти Папы Римского Франциска в понедельник, 21 апреля, вызвала резкий всплеск интереса к фильмам, посвященным тематике Ватикана.

Самый заметный рост продемонстрировала драма Конклав режиссера Эдварда Бергера, просмотры которой выросли на 283% всего за одни сутки.

Просмотры Конклава выросли после смерти Папы

По данным компании Luminate, которая отслеживает аналитику стриминговых платформ, еще 20 апреля фильм собрал 1,8 млн минут просмотра, а уже на следующий день — 6,9 млн. Показатель стал одним из самых высоких для подобного контента за последнее время.

Сейчас смотрят

Выросло и внимание к ленте Два Папы, выпущенной Netflix в 2019 году. Ее просмотры 21 апреля достигли 1,5 млн минут, что на 417% больше, чем в предыдущий день (290 тыс. минут). Оба фильма оказались в фокусе зрителей, которые стремились осмыслить событие через призму художественного кино.

К слову, во время сезона кинонаград состояние здоровья Папы Франциска нередко упоминали во время интервью с актерами Конклава. Так, на церемонии SAG Awards Изабелла Росселлини на сцене пожелала Папе скорейшего выздоровления, а актер Серджо Кастеллитто, обращаясь к журналистам, отметил особую близость итальянцев к понтифику.

— Мы живем в нескольких метрах от Папы, видим, как вылетает его вертолет. Это очень близкая связь. Я искренне желаю ему добра, — говорил Кастеллитто.

Главные роли в драме Конклав исполнили Рэйф Файнс и Стэнли Туччи. Лента была номинирована на Оскар в категориях Лучший фильм, Лучший актер и других. Сейчас фильм доступен для просмотра на нескольких платформах PVOD и бесплатно для подписчиков Amazon Prime Video.

Фото: скриншот из трейлера

Источник : Variety

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