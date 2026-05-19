Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 19 мая: ВСУ уничтожили 1 140 оккупантов и 78 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали по меньшей мере 1 140 российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 19 мая 2026 года
- личного состава — около 1 351 150 (+1 140);
- танков — 11 940 (+1);
- боевых бронированных машин — 24 584 (+1);
- артиллерийских систем — 42 340 (+78);
- РСЗО — 1 792;
- средств ПВО — 1 386;
- самолетов — 437;
- вертолетов — 353;
- наземных робототехнических комплексов — 1 426 (+11);
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 299 199 (+2 142);
- крылатых ракет — 4 632 (+4);
- кораблей/катеров — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 97 600 (+262);
- специальной техники — 4 202 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 546-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
