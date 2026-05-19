За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали по меньшей мере 1 140 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 19 мая 2026 года

  • личного состава — около 1 351 150 (+1 140);
  • танков — 11 940 (+1);
  • боевых бронированных машин — 24 584 (+1);
  • артиллерийских систем — 42 340 (+78);
  • РСЗО — 1 792;
  • средств ПВО — 1 386;
  • самолетов — 437;
  • вертолетов — 353;
  • наземных робототехнических комплексов — 1 426 (+11);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 299 199 (+2 142);
  • крылатых ракет — 4 632 (+4);
  • кораблей/катеров — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 97 600 (+262);
  • специальной техники — 4 202 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 546-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

