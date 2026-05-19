Взрывы в Харькове прогремели на рассвете 19 мая, когда враг атаковал город ударными беспилотниками.

Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 19 мая: что известно

По словам Игоря Терехова, первый вражеский дрон атаковал Новобаварский район около 05:00.

Впоследствии в этом же районе зафиксировали еще одно попадание. По предварительной информации, после ударов загорелись частные жилые дома.

Позже городской голова уточнил, что из-за взрывов в Харькове сегодня горели два частных дома, а еще более десяти домов получили повреждения.

Спасатели деблокировали из одного из домов двух человек. В то же время сообщалось, что под завалами мог оставаться еще один человек, поэтому на месте продолжались поисково-спасательные работы.

Глава Харьковской ОГА сообщил, что во время повторного удара зафиксировано попадание в частный жилой дом.

— На месте работают все экстренные службы. Поисково-спасательная операция продолжается, — отметил глава ОГА.

По предварительным данным, в результате двух ударов по Новобаварскому району пострадали три человека. Среди них 73-летняя женщина, которая получила острую реакцию на стресс.

Также в разной степени повреждены 25 частных домов и одна многоэтажка.

Сейчас окончательные последствия взрывов в Харькове 19 мая устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 546-е сутки.

Фото: Харьковская ОВА

