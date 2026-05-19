Взрывы в Харькове: дроны РФ ударили по жилым домам, есть пострадавшие
Взрывы в Харькове прогремели на рассвете 19 мая, когда враг атаковал город ударными беспилотниками.
Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове 19 мая: что известно
По словам Игоря Терехова, первый вражеский дрон атаковал Новобаварский район около 05:00.
Впоследствии в этом же районе зафиксировали еще одно попадание. По предварительной информации, после ударов загорелись частные жилые дома.
Позже городской голова уточнил, что из-за взрывов в Харькове сегодня горели два частных дома, а еще более десяти домов получили повреждения.
Спасатели деблокировали из одного из домов двух человек. В то же время сообщалось, что под завалами мог оставаться еще один человек, поэтому на месте продолжались поисково-спасательные работы.
Глава Харьковской ОГА сообщил, что во время повторного удара зафиксировано попадание в частный жилой дом.
— На месте работают все экстренные службы. Поисково-спасательная операция продолжается, — отметил глава ОГА.
По предварительным данным, в результате двух ударов по Новобаварскому району пострадали три человека. Среди них 73-летняя женщина, которая получила острую реакцию на стресс.
Также в разной степени повреждены 25 частных домов и одна многоэтажка.
Сейчас окончательные последствия взрывов в Харькове 19 мая устанавливаются.
Фото: Харьковская ОВА