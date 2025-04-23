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Умер Рой Томас Бейкер, который спродюсировал хит Queen Богемная рапсодия

Рой Томас Бейкер
Фото: Getty Images

Умер Рой Томас Бейкер, британский музыкальный продюсер, работавший с группами Queen и The Cars. Ему было 78 лет.

Что известно о смерти Ройя Томаса Бейкера

Причина смерти продюсера не сообщается. У него остались жена Тере Ливрано Бейкер и брат Алан Бейкер.

Рой Томас Бейкер начал карьеру в музыкальной индустрии в подростковом возрасте. Он работал вместе с продюсером Элтона Джона, Гасом Дадженом, с Тони Висконти, одним из продюсеров Дэвида Боуи, Миком Джаггером, Rolling Stones, The Who и многими другими артистами.

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В 1972 году Бейкер познакомился с рок-группой Queen. Он спродюсировал ряд их треков, в том числе хит 1975 года Богемная рапсодия с четвертого студийного альбома A Night at the Opera.

Композиция была номинирована на две премии Грэмми, а впоследствии была включена в Зал славы Грэмми в 2004 году. Примечательно, что Богемская рапсодия является самой популярной песней XX века.

Бейкер был довольно влиятельным продюсером в 1970-х и 1980-х годах, продюсировал четыре альбома The Cars, дебютный студийный альбом Mötley Crüe Too Fast for Love, альбомы The Smashing Pumpkins 2007 и 2008 годов, Zeitgeist и American Gothic.

— Думаю, он привнес в коллектив определенную долю дисциплины, много цинизма(смеется) и страсть к жирным десертам. Но нет, изначально он был очень дисциплинированным и очень строгим. Но он всегда все делал правильно. Дубль должен был быть правильным. Иногда мы делали много дублей, прежде чем все получалось. Потому что тогда все было совсем по-другому, понимаете, нужно было сделать все правильно, все сразу, — ранее говорил о Бейкере Роджер Тейлор из Queen.

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Источник: The Hollywood Reporter
Queen, Продюсер
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