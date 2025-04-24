Крис Мартин из Coldplay обратился к украинцам после инцидента с фанатом из РФ

Фронтмен группы Coldplay Крис Мартин неожиданно обратился к украинцам со сцены. Это произошло после того, как на концерте в Южной Корее музыкант назвал своего фаната из России “братом”, а также пообещал приехать с выступлениями в РФ, если позволит Путин.

Лидер Coldplay обратился к украинцам — видео

Во время очередного концерта в Южной Корее Крис Мартин решил передать привет своему другу из Украины Ромарио Пунчу. Именно с ним летом 2022 года в Варшаве музыкант спел хит Океана Эльзы — Обійми.

Также фронтмен Coldplay сказал, что “посылает любовь и поддержку” всем украинцам.

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— Я хотел бы передать любовь моему другу Ромарио и Украине. Мы посылаем им любовь и поддержку. Мы не верим, что какой-то народ должен быть захвачен, угнетен, оккупирован или что-либо еще. Поэтому мы посылаем любовь всем людям, всем мирным людям и свободу. Вот так, с любовью из Кореи, — сказал артист со сцены.

Очевидно, таким образом Крис Мартин попытался “реабилитироваться” перед украинцами после недавнего инцидента с поклонником из России.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ лидер Coldplay последовательно демонстрировал поддержку Украине. В 2022 году во время концерта в Брюсселе Крис Мартин спел вместе со Святославом Вакарчуком. Также он неоднократно обращался к украинцам и выходил на сцену с сине-желтым флагом.

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