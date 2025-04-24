Кріс Мартін з Coldplay звернувся до українців після інциденту з фанатом із РФ

Фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін неочікувано звернувся до українців зі сцени. Це сталося після того, як на концерті у Південній Кореї музикант назвав свого фаната з Росії “братом”, а також пообіцяв приїхати з виступами до РФ, якщо дозволить Путін.

Лідер Coldplay звернувся до українців – відео

Під час чергового концерту у Південній Кореї Кріс Мартін вирішив передати вітання своєму другу з України Ромаріо Пунчу. Саме з ним влітку 2022 року у Варшаві музикант заспівав хіт Океану Ельзи – Обійми.

Також фронтмен Coldplay сказав, що “посилає любов і підтримку” всім українцям.

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– Я хотів би передати любов моєму другові Ромаріо та Україні. Ми посилаємо їм любов і підтримку. Ми не віримо, що будь-який народ повинен бути захоплений, пригноблений, окупований абощо. Тому ми посилаємо любов усім людям, усім мирним людям і свободу. Ось так, з любов’ю з Кореї, – сказав артист зі сцени.

Очевидно, у такий спосіб Кріс Мартін спробував “реабілітуватися” перед українцями після нещодавнього інциденту з шанувальником із Росії.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ лідер Coldplay послідовно демонстрував підтримку Україні. У 2022 році під час концерту в Брюсселі Кріс Мартін заспівав разом зі Святославом Вакарчуком. Також він неодноразово звертався до українців та виходив на сцену із синьо-жовтим прапором.

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