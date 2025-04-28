Лечила более 3 месяцев: Цымбалару рассказала о проблемах с кожей после съемок

Актриса Анастасия Цымбалару рассказала о проблемах с кожей, а также призналась, делала ли уколы красоты.

Цымбалару о борьбе с акне

Бешеный график жизни, постоянные съемки и грим негативно сказались на состоянии кожи актрисы. В январе этого года Анастасия впервые в жизни столкнулась с акне — это хроническое заболевание, которое характеризуется закупоркой пор и их воспалением.

Цымбалару понадобилось 3,5 месяца для того, чтобы вылечить кожу лица и избавиться от высыпаний. Сейчас акне у актрисы находится в стадии ремиссии, а сама она использует минимум средств в уходе.

Сейчас смотрят

— Я закончила съемки в сериале в январе, и у меня началось акне. Первое в моей жизни акне. Я потратила три с половиной месяца на то, чтобы вылечить кожу. Сейчас я нахожусь в стадии ремиссии, и у меня минимальный уход за лицом. Это просто какой-то увлажняющий крем, SPF и все. Я стараюсь его просто не трогать, чтобы, не дай Бог, не спровоцировать новых высыпаний, — рассказала Цымбалару.

Что касается уколов красоты, то 32-летняя Анастасия призналась, что летом прошлого года делала ботокс, но препарат вывелся из организма через 1,5 месяца.

— У меня шесть раз в неделю спорт, а ботокс выводится вместе с жидкостью. Я поняла, что это просто не моя история. Пока старею органично, — добавила актриса.

Ранее Цымбалару рассказывала, почему больше не хочет выходить замуж и какие у нее отношения с бывшим мужем, актером Григорием Боклановым.

Фото: Анастасия Цымбалару

Источник : Утро в большом городе

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.