Лікувала понад 3 місяці: Цимбалару розповіла про проблеми зі шкірою після зйомок

Акторка Анастасія Цимбалару розповіла про проблеми зі шкірою, а також зізналась, чи робила уколи краси.

Цимбалару про боротьбу з акне

Шалений графік життя, постійні зйомки та грим негативно позначилися на стані шкіри акторки. У січні цього року Анастасія вперше в житті зіткнулася з акне – це хронічне захворювання, яке характеризується закупоркою пор та їх запаленням.

Цимбалару знадобилося 3,5 місяця для того, щоб вилікувати шкіру обличчя і позбутися висипань. Наразі акне в акторки перебуває у стадії ремісії, а сама вона використовує мінімум засобів у догляді.

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– Я закінчила зйомки в серіалі в січні, і у мене почалося акне. Перше в моєму житті акне. Я витратила три з половиною місяці на те, щоб вилікувати шкіру. Зараз я перебуваю в стадії ремісії, і у мене мінімальний догляд за обличчям. Це просто якийсь зволожувальний крем, SPF і все. Я намагаюся його просто не чіпати, щоб, не дай Боже, не спровокувати нових висипань, – розповіла Цимбалару.

Щодо уколів краси, то 32-річна Анастасія зізналась, що влітку минулого року робила ботокс, але препарат вивівся з організму через 1,5 місяця.

– У мене шість разів на тиждень спорт, а ботокс виводиться разом із рідиною. Я зрозуміла, що це просто не моя історія. Поки старію органічно, – додала акторка.

Раніше Цимбалару розповідала, чому більше не хоче виходити заміж та які у неї стосунки з колишнім чоловіком, актором Григорієм Боклановим.

Фото: Анастасія Цимбалару

Джерело : Ранок у великому місті

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