Могилевская отпраздновала 5-летие дочери и показала своего возлюбленного

Наталья Могилевская показала, как отпраздновала день рождения названной дочери Софии, которой на днях исполнилось 5 лет. В видео певица засветила своего возлюбленного Валентина, которого скрывает от публики.

Могилевская поделилась кадрами с любимым

По случаю 5-летия Софии звездная мама организовала праздник в стиле Русалочки — любимого мультика дочери. Видео с празднования Могилевская поделилась на личной странице в Instagram.

— Я два месяца собирала разные мелочи для того, чтобы все вместе создало атмосферу ее любимой сказки. И как же было приятно видеть счастливые глаза своей маленькой принцессы, полные благодарности и любви, — написала она.

В конце ролика Наталья позировала вместе со своим избранником Валентином, который сидел праздничным столом. Певица стояла рядом с мужем и нежно смотрела на него.

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Отметим, что Могилевская познакомилась с Валентином в начале полномасштабного вторжения РФ. Впоследствии у них начались отношения, и пара приняла решение удочерить двух девочек — Мишель и Софию.

Недавно Наталья призналась, что они с Валентином не женаты. Влюбленные отложили свадьбу из-за войны, однако планируют официально узаконить брак.

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