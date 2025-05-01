Мартин Скорсезе представит фильм с “последним интервью” Папы Франциска

Американский режиссер Мартин Скорсезе снял документальный фильм с Папой Римским Франциском, который ушел из жизни 21 апреля 2025 года. В ленту войдет “последнее глубокое интервью” понтифика на камеру.

Мартин Скорсезе анонсировал фильм с Папой Франциском

Фильм Aldeas — новая история подробно расскажет о работе Scholas Occurrentes, некоммерческой международной организации, основанной Папой Римским в 2013 году для продвижения среди молодежи так называемой “культуры встреч”.

Частью работы этой организации является создание фильмов в рамках инициативы Aldeas. Документальная картинка покажет, как молодежь из Индонезии, Гамбии и Италии участвует в программе и снимает короткометражные ленты.

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Aldeas Scholas Film и Sikelia Productions Скорсезе заявили, что документальный фильм станет “свидетельством устойчивой веры в то, что творчество является не только средством самовыражения, но и путем к надежде и преобразованию”.

Перед смертью Папа Франциск назвал Aldeas “чрезвычайно поэтическим и очень конструктивным проектом, потому что он обращается к истокам человеческой жизни, человеческой общности, человеческих конфликтов, к сути жизненного пути”. Дата выхода фильма еще не объявлена.

— Для Папы Франциска было важно, чтобы люди во всем мире обменивались идеями с уважением, сохраняя при этом свою культурную идентичность, и кино является лучшим средством для этого, — сказал Скорсезе.

Скорсезе неоднократно встречался с Папой Франциском, и их разговоры вдохновляли 82-летнего режиссера на работу над фильмами Последнее искушение Христа и Молчание.

Когда Франциск умер 21 апреля, Скорсезе вспоминал о нем как о “во всех отношениях выдающемся человеке”.

— Он признавал свои собственные недостатки. Он излучал мудрость. Он излучал добро. В душе он знал, что невежество — страшная чума для человечества. Поэтому он никогда не переставал учиться. И он никогда не переставал просвещать. Потеря для меня глубокая — мне посчастливилось знать его, и мне будет не хватать его присутствия и его тепла. Потеря для мира огромная. Но он оставил после себя свет, и он никогда не погаснет, — говорил режиссер.

Источник : The Guardian

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