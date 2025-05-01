Мартін Скорсезе представить фільм з “останнім інтерв’ю” Папи Франциска

Американський режисер Мартін Скорсезе зняв документальний фільм з Папою Римським Франциском, який пішов з життя 21 квітня 2025 року. До стрічки увійде “останнє глибоке інтерв’ю” понтифіка на камеру.

Мартін Скорсезе анонсував фільм з Папою Франциском

Фільм Aldeas – нова історія детально розповість про роботу Scholas Occurrentes, некомерційної міжнародної організації, заснованої Папою Римським у 2013 році для просування серед молоді так званої “культури зустрічей”.

Частиною роботи цієї організації є створення фільмів в рамках ініціативи Aldeas. Документальна картинка покаже, як молодь з Індонезії, Гамбії та Італії бере участь в програмі та знімає короткометражні стрічки.

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Aldeas Scholas Film і Sikelia Productions Скорсезе заявили, що документальний фільм стане “свідченням стійкої віри в те, що творчість є не тільки засобом самовираження, але й шляхом до надії і перетворення”.

Перед смертю Папа Франциск назвав Aldeas “надзвичайно поетичним і дуже конструктивним проєктом, бо він звертається до витоків людського життя, людської товариськості, людських конфліктів, до суті життєвого шляху”. Дату виходу фільму ще не оголошено.

– Для Папи Франциска було важливо, щоб люди в усьому світі обмінювалися ідеями з повагою, зберігаючи при цьому свою культурну ідентичність, і кіно є найкращим засобом для цього, – сказав Скорcезе.

Скорсезе неодноразово зустрічався з Папою Франциском, і їхні розмови надихали 82-річного режисера на роботу над фільмами Остання спокуса Христа і Мовчання.

Коли Франциск помер 21 квітня, Скорсезе згадував про нього як про “у всіх відношеннях видатну людину”.

– Він визнавав свої власні недоліки. Він випромінював мудрість. Він випромінював добро. У душі він знав, що невігластво – страшна чума для людства. Тому він ніколи не переставав вчитися. І він ніколи не переставав просвіщати. Втрата для мене глибока – мені пощастило знати його, і мені не вистачатиме його присутності і його тепла. Втрата для світу величезна. Але він залишив після себе світло, і воно ніколи не згасне, – казав режисер.

Джерело : The Guardian

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