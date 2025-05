В результате пожара в доме: погибла певица Джилл Собул

Американская певица и автор песен Джилл Собул, наиболее известная благодаря синглу I Kissed a Girl, погибла в результате пожара в доме в США в возрасте 66 лет.

Что известно о гибели Джилл Собул

Тело певицы нашли в доме в Вудбери, штат Миннесота, в четверг, 1 мая. Власти расследуют причины пожара. Смерть Джилл Собул подтвердил в комментарии СМИ ее менеджер Джон Портер.

— Джилл Собул была силой природы и правозащитницей, чья музыка вплетена в нашу культуру. Мне было так весело работать с ней. Сегодня я потерял клиента и друга. Я надеюсь, что ее музыка, память и наследие продолжат жить и вдохновлять других, — сказал менеджер певицы.

Согласно информации на сайте Джилл Собул, в пятницу она должна была выступить в родном Денвере, чтобы представить песни из своего автобиографического мюзикла F*ck 7th Grade, который в 2023 году был номинирован на премию Drama Desk.

Собул запомнилась разнообразной музыкой, которая варьировалась от глубоко интимных до социально значимых тем. За время своей карьеры певица выпустила ряд альбомов, начиная с 1990 года с ее дебютной работы Things Here Are Different, спродюсированной Тоддом Рангреном.

В одноименный альбом 1995 года вошли два самых известных хита певицы — Supermodel из голливудской комедии Безголовые и I Kissed a Girl, которую многие считают первой песней на ЛГБТК-тематику, возглавившей чарт топ-20 синглов журнала Billboard. В том году она заняла 20-е место.

Песня снова привлекла к себе внимание в 2008 году, когда Кэти Перри выпустила другой сингл с тем же названием.

Источник : The Guardian

