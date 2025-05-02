Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Близкие к Кремлю аналитики признали, что экономика РФ перешла к рецессии
Зеленскому дали место в первом ряду на похоронах Папы Римского, несмотря на протокол Ватикана
Кто покинул МастерШеф 15 в 9-м выпуске – на кухне с фан-базой и победителями
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 мая
Что советская власть скрывала о Чернобыльской катастрофе: 5 неизвестных фактов
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни

В результате пожара в доме: погибла певица Джилл Собул

Джилл Собул
Фото: Getty Images

Американская певица и автор песен Джилл Собул, наиболее известная благодаря синглу I Kissed a Girl, погибла в результате пожара в доме в США в возрасте 66 лет.

Что известно о гибели Джилл Собул

Тело певицы нашли в доме в Вудбери, штат Миннесота, в четверг, 1 мая. Власти расследуют причины пожара. Смерть Джилл Собул подтвердил в комментарии СМИ ее менеджер Джон Портер.

— Джилл Собул была силой природы и правозащитницей, чья музыка вплетена в нашу культуру. Мне было так весело работать с ней. Сегодня я потерял клиента и друга. Я надеюсь, что ее музыка, память и наследие продолжат жить и вдохновлять других, — сказал менеджер певицы.

Согласно информации на сайте Джилл Собул, в пятницу она должна была выступить в родном Денвере, чтобы представить песни из своего автобиографического мюзикла F*ck 7th Grade, который в 2023 году был номинирован на премию Drama Desk.

Сейчас смотрят

Собул запомнилась разнообразной музыкой, которая варьировалась от глубоко интимных до социально значимых тем. За время своей карьеры певица выпустила ряд альбомов, начиная с 1990 года с ее дебютной работы Things Here Are Different, спродюсированной Тоддом Рангреном.

В одноименный альбом 1995 года вошли два самых известных хита певицы — Supermodel из голливудской комедии Безголовые и I Kissed a Girl, которую многие считают первой песней на ЛГБТК-тематику, возглавившей чарт топ-20 синглов журнала Billboard. В том году она заняла 20-е место.

Песня снова привлекла к себе внимание в 2008 году, когда Кэти Перри выпустила другой сингл с тем же названием.

Читайте также
В возрасте 100 лет умерла Присцилла Пойнтер — звезда фильма Кошмар на улице Вязов
Прісцилла Пойнтер

Источник: The Guardian
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь