Внаслідок пожежі в будинку: загинула співачка Джилл Собул
Американська співачка і авторка пісень Джилл Собул, найбільш відома завдяки синглу I Kissed a Girl, загинула внаслідок пожежі у будинку в США у віці 66 років.
Що відомо про загибель Джилл Собул
Тіло співачки знайшли в будинку у Вудбері, штат Міннесота, в четвер, 1 травня. Влада розслідує причини пожежі. Смерть Джилл Собул підтвердив у коментарі ЗМІ її менеджер Джон Портер.
– Джилл Собул була силою природи і правозахисницею, чия музика вплетена в нашу культуру. Мені було так весело працювати з нею. Сьогодні я втратив клієнта і друга. Я сподіваюся, що її музика, пам’ять і спадщина продовжать жити і надихати інших, – сказав менеджер співачки.
Згідно з інформацією на сайті Джилл Собул, в п’ятницю вона мала виступити у рідному Денвері, щоб представити пісні зі свого автобіографічного мюзиклу F*ck 7th Grade, який у 2023 році був номінований на премію Drama Desk.
Собул запам’яталася різноманітною музикою, яка варіювалася від глибоко інтимних до соціально значущих тем. За час своєї кар’єри співачка випустила низку альбомів, починаючи з 1990 року з її дебютної роботи Things Here Are Different, спродюсованої Тоддом Ранґреном.
До однойменного альбому 1995 року увійшли два найвідоміші хіти співачки – Supermodel з голлівудської комедії Безголові і I Kissed a Girl, яку багато хто вважає першою піснею на ЛГБТК-тематику, що очолила чарт 20 найкращих синглів журналу Billboard. Того року вона посіла 20-те місце.
Пісня знову привернула до себе увагу у 2008 році, коли Кеті Перрі випустила інший сингл з тією ж назвою.