Внаслідок пожежі в будинку: загинула співачка Джилл Собул

Американська співачка і авторка пісень Джилл Собул, найбільш відома завдяки синглу I Kissed a Girl, загинула внаслідок пожежі у будинку в США у віці 66 років.

Що відомо про загибель Джилл Собул

Тіло співачки знайшли в будинку у Вудбері, штат Міннесота, в четвер, 1 травня. Влада розслідує причини пожежі. Смерть Джилл Собул підтвердив у коментарі ЗМІ її менеджер Джон Портер.

– Джилл Собул була силою природи і правозахисницею, чия музика вплетена в нашу культуру. Мені було так весело працювати з нею. Сьогодні я втратив клієнта і друга. Я сподіваюся, що її музика, пам’ять і спадщина продовжать жити і надихати інших, – сказав менеджер співачки.

Згідно з інформацією на сайті Джилл Собул, в п’ятницю вона мала виступити у рідному Денвері, щоб представити пісні зі свого автобіографічного мюзиклу F*ck 7th Grade, який у 2023 році був номінований на премію Drama Desk.

Зараз дивляться

Собул запам’яталася різноманітною музикою, яка варіювалася від глибоко інтимних до соціально значущих тем. За час своєї кар’єри співачка випустила низку альбомів, починаючи з 1990 року з її дебютної роботи Things Here Are Different, спродюсованої Тоддом Ранґреном.

До однойменного альбому 1995 року увійшли два найвідоміші хіти співачки – Supermodel з голлівудської комедії Безголові і I Kissed a Girl, яку багато хто вважає першою піснею на ЛГБТК-тематику, що очолила чарт 20 найкращих синглів журналу Billboard. Того року вона посіла 20-те місце.

Пісня знову привернула до себе увагу у 2008 році, коли Кеті Перрі випустила інший сингл з тією ж назвою.

Джерело : The Guardian

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.