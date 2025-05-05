Джамала заговорила о маминой болезни и давлении на родных со стороны оккупантов

Родным артистки пришлось пройти через тяжелый эмоциональный опыт из-за ее публичной позиции.Певица Джамала впервые публично рассказала о болезни мамы, которой пришлось пройти через тяжелый эмоциональный опыт, связанный с давлением на семью из-за публичной позиции дочери.

Джамала о болезни мамы

Артистка вспомнила, что после ее победы на Евровидении, оккупанты начали оказывать очень большое давление на ее родных в Крыму, что отразилось на состоянии мамы, которая имеет неизлечимое заболевание.

— У нее сахарный диабет третьей стадии, ей очень тяжело далась моя победа. Эмоционально это было очень тяжело и страшно, потому что все их запугивали, — поделилась Джамала.

В прошлом году стало известно о том, что оккупационные власти в Крыму конфисковали дом родителей Джамалы. Как рассказывала артистка, за домом ухаживали соседи, однако захватчики отобрали у них ключи и объявили планы по так называемой национализации. Джамала узнала, что в доме, где она росла, хотят создать санаторий для российских военных.

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— Это не мой дом — это дом моих родителей. Это дом моего дедушки, который выращивал там инжир, хурму, гранаты. И когда сказали, что планируют национализировать — отвратительное ощущение, когда в твои вещи погрузились своими лапами, — призналась певица.

Она добавила, что чувствует вину перед родными, ведь понимает, как сильно все это их истощает.

— Мне хочется извиниться перед родителями за то, что я делаю. Но не делать этого я не могу, — констатировала победительница Евровидения 2016.

Сейчас родители Джамалы проживают в Стамбуле. Недавно певица смогла впервые встретиться с ними после длительной разлуки.

Источник : Суспільне

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