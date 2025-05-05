Джамала заговорила про мамину хворобу та тиск на рідних з боку окупантів

Співачка Джамала вперше публічно розповіла про хворобу мами, якій довелося пройти через важкий емоційний досвід, пов’язаний із тиском на родину через публічну позицію доньки.

Джамала про хворобу мами

Артистка пригадала, що після її перемоги на Євробаченні, окупанти почали чинити дуже великий тиск на її рідних в Криму, що позначилося на стані мами, яка має невиліковне захворювання.

– У неї цукровий діабет третьої стадії. Їй дуже важко далася моя перемога. Емоційно це було дуже важко й страшно, тому що всі їх залякували, – поділилася Джамала.

Минулого року стало відомо про те, що окупаційна влада в Криму конфіскувала будинок батьків Джамали. Як розповідала артистка, за оселею доглядали сусіди, однак загарбники відібрали в них ключі та оголосили плани щодо так званої націоналізації. Джамала дізналася, що в будинку, де вона росла, хочуть створити санаторій для російських військових.

Зараз дивляться

– Це не мій будинок – це дім моїх батьків. Це дім мого дідуся, який вирощував там інжир, хурму, гранати. І коли сказали, що планують націоналізувати – огидне відчуття, коли у твої речі занурилися своїми лапами, – зізналася співачка.

Вона додала, що відчуває провину перед рідними, адже розуміє, як сильно все це їх виснажує.

– Мені хочеться вибачитися перед батьками за те, що я роблю. Але не робити цього я не можу, – констатувала переможниця Євробачення 2016.

Зараз батьки Джамали проживають у Стамбулі. Нещодавно співачка змогла вперше зустрітися із ними після тривалої розлуки.

Джерело : Суспільне

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