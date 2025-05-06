Рианна объявила о третьей беременности на красной дорожке Met Gala 2025

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky готовятся стать родителями в третий раз. Пара появилась на красной дорожке Met Gala 2025, и именно там певица продемонстрировала округлый живот, подтвердив новость о пополнении в семье.

Третий раз беременная Рианна на Met Gala 2025

37-летняя исполнительница хита Diamonds выбрала для выхода на красную дорожку эффектный образ от Marc Jacobs — короткий пиджак, шерстяной корсет и асимметричную юбку с глубоким разрезом, стилизованную под еще один пиджак.

Дополнили образ шляпа, галстук в горошек и двухцветные туфли.

Сейчас смотрят

Ее партнер, 36-летний A$AP Rocky, появился ранее в черном костюме от Awge с курткой Marmot — дань его родному району Гарлем в Нью-Йорке. Рэпер был одним из сопрезидентов бала в этом году.

Перед появлением в музее Метрополитен Рианна уже засветила беременность, когда ее сфотографировали возле отеля Carlyle в сером комплекте по фигуре с меховой накидкой и украшениями Messika. А фотограф певицы Майлз Диггс еще до официального выхода выложил фото звезды под дождем, на котором хорошо видно ее животик.

— Ожидать еще одного ребенка с Рианной — это что-то особенное. Время показать людям, что мы там готовили. Мы счастливы, и хорошо, что за нас радуются другие, — прокомментировал радостное событие рэпер.

Дети Рианны и A$AP Rocky

Пара уже воспитывает двух сыновей — трехлетнего RZA Athelston и Riot Rose, которому скоро исполнится два. Еще в декабре 2023 года Рианна признавалась, что ее чувства к Роки только усилились после рождения детей.

Это не первый раз, когда певица использует масштабные публичные события для подобных объявлений. Ранее она уже поразила фанатов, показав беременность во время выступления на Super Bowl 2023 в красном комбинезоне.

Ее появление на Met Gala 2023 также вызвало слухи о свадьбе — тогда она нарядилась в белое платье, похожее на свадебное, однако пара до сих пор не комментирует свой официальный статус.

В прошлом году артистка сказала в интервью, что готова рожать столько, “сколько Бог захочет”, и призналась, что мечтает о дочери, но не против и еще одного мальчика.

Источник : People, PageSix

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.