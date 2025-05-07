Поперек горла: Оля Полякова публично подколола Тину Кароль

Певица Оля Полякова подколола свою коллегу Тину Кароль, спародировав то, как артистка занимается аштанга-йогой.

Как Полякова подколола Кароль

Оля Полякова и Маша Ефросинина вспомнили Тину Кароль в новом выпуске YouTube-шоу Взрослые девочки. Звездные подруги обсуждали, кто и как готовится к лету.

Полякова вспомнила свой марафон по похудению и отметила, что он работает, ведь его участницы такие же худые, как Тина Кароль.

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— Марафон — вещь! У меня там девушки уже такие красивые, худые. Прям как Тина Кароль, — сказала певица.

Маша сразу же извинилась перед Тиной, добавив, что они ее очень любят, просто она стоит у Поляковой “поперек горла”. Оля поправила подругу и сказала, что Кароль стоит у нее “не поперек горла, а поперек дороги”.

После этого Полякова решила спародировать аштанга-позы, исполнение которых часто демонстрирует ее коллега.

— А ведь как она красиво стоит! Она стоит в невероятной аштанга-позе. Ты вот только так можешь в носочках, а она может в узел взять и завернуться, — прокомментировала Ефросинина.

Напомним, несколько лет назад между певицами возник скандал из-за того, что Полякова назвала Кароль “известной похоронной плакальщицей”. Впоследствии Оля извинилась, а Тина в свою очередь заявила, что не держит зла на коллегу.

В феврале этого года Полякова сказала, что “любит Тину как артистку”, а также признала, что между ними существует конкуренция, однако она не выходит за пределы шоу-бизнеса.

Источник : Маша Ефросинина

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