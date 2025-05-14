Андрей Билоус покинул должность директора Молодого театра — КГГА

Режиссер Андрей Билоус, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, покинул должность директора — художественного руководителя Киевского академического Молодого театра.

Как сообщили в Департаменте культуры КГГА, он подал заявление на увольнение по соглашению сторон. Соответствующий приказ уже подписан.

Андрей Билоус ушел с должности директора Молодого театра

В КГГА отметили, что все кадровые решения относительно временного исполнения обязанностей руководителя театра будут принимать в соответствии с установленным порядком.

Сейчас смотрят

— Департамент культуры неоднократно заявлял о принципиальной позиции о недопустимости любых проявлений харассмента, дискриминации и совершения оскорбительных или унизительных действий в коммунальных учреждениях культуры, — говорится в сообщении.

Напомним, в начале этого года бывшие студентки КНУТКиТ имени Карпенко-Карого обвинили Андрея Билоуса в сексуальных домогательствах и непристойном поведении.

В феврале полиция Киева начала уголовное производство по факту возможных неправомерных действий режиссера, а сам Билоус был отстранен от преподавания в университете.

На фоне скандала с полсотни работников Молодого театра обратились в КГГА с требованием отстранить Билоуса от должности на время расследования. В то же время почти сто сотрудников выразили поддержку руководителю.

10 февраля активисты провели акцию возле театра и здания КГГА, после чего городские власти объявили о его временном отстранении. 14 марта стало известно, что Билоус вернулся к исполнению обязанностей директора Молодого театра.

Фото: КНУТКиТ имени Карпенко-Карого

Источник : КГГА

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.