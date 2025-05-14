Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Мы рекомендуем
Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Нелегкая судьба: Фреймут объяснила, почему ее муж не может отказаться от паспорта РФ
В Кремле заявили, что обращение Путина о Стамбуле неправильно интерпретировали
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни

Андрей Билоус покинул должность директора Молодого театра — КГГА

Андрій Білоус

Режиссер Андрей Билоус, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, покинул должность директора — художественного руководителя Киевского академического Молодого театра.

Как сообщили в Департаменте культуры КГГА, он подал заявление на увольнение по соглашению сторон. Соответствующий приказ уже подписан.

Андрей Билоус ушел с должности директора Молодого театра

В КГГА отметили, что все кадровые решения относительно временного исполнения обязанностей руководителя театра будут принимать в соответствии с установленным порядком.

Сейчас смотрят

— Департамент культуры неоднократно заявлял о принципиальной позиции о недопустимости любых проявлений харассмента, дискриминации и совершения оскорбительных или унизительных действий в коммунальных учреждениях культуры, — говорится в сообщении.

Напомним, в начале этого года бывшие студентки КНУТКиТ имени Карпенко-Карого обвинили Андрея Билоуса в сексуальных домогательствах и непристойном поведении.

В феврале полиция Киева начала уголовное производство по факту возможных неправомерных действий режиссера, а сам Билоус был отстранен от преподавания в университете.

На фоне скандала с полсотни работников Молодого театра обратились в КГГА с требованием отстранить Билоуса от должности на время расследования. В то же время почти сто сотрудников выразили поддержку руководителю.

10 февраля активисты провели акцию возле театра и здания КГГА, после чего городские власти объявили о его временном отстранении. 14 марта стало известно, что Билоус вернулся к исполнению обязанностей директора Молодого театра.

Читайте также
В КГГА предлагают проверить Билоуса и его экс-студенток на полиграфе
Андрій Білоус

Фото: КНУТКиТ имени Карпенко-Карого

Источник: КГГА
режисер, секс-скандал, театр
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь