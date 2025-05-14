Андрій Білоус залишив посаду директора Молодого театру – КМДА

Режисер Андрій Білоус, якого звинувачують у сексуальних домаганнях, залишив посаду директора – художнього керівника Київського академічного Молодого театру.

Як повідомили в Департаменті культури КМДА, він подав заяву на звільнення за угодою сторін. Відповідний наказ вже підписано.

Андрій Білоус пішов з посади директора Молодого театру

У КМДА зазначили, що усі кадрові рішення щодо тимчасового виконання обов’язків керівника театру ухвалюватимуть згідно зі встановленим порядком.

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– Департамент культури неодноразово заявляв про принципову позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів харасменту, дискримінації та вчинення образливих чи принизливих дій у комунальних закладах культури, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку цього року колишні студентки КНУТКіТ імені Карпенка-Карого звинуватили Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях і непристойній поведінці.

У лютому поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом можливих неправомірних дій режисера, а сам Білоус був відсторонений від викладання в університеті.

На тлі скандалу з пів сотні працівників Молодого театру звернулися до КМДА з вимогою усунути Білоуса з посади на час розслідування. Водночас майже сто співробітників висловили підтримку керівнику.

10 лютого активісти провели акцію біля театру та будівлі КМДА, після чого міська влада оголосила про його тимчасове відсторонення. 14 березня стало відомо, що Білоус повернувся до виконання обов’язків директора Молодого театру.

Фото: КНУТКіТ імені Карпенка-Карого

Джерело : КМДА

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