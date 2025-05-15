Второй шанс для Нины Жижич: как представительница Черногории выступила на Евровидении 2025

Песенный конкурс Евровидение 2025 стал вторым для черногорской певицы Нины Жижич. На этот раз она представила свою страну сольно — с композицией Dobrodošli. Нина выступила во втором полуфинале шоу под вторым номером.

Факты ICTV узнали больше о представительнице Черногории на Евровидении 2025, ее пути от детских конкурсов до сцены в Базеле и содержании конкурсной песни.

Кто такая Нина Жижич: биография представительницы Черногории на Евровидении 2025

Нина Жижич в шоу-бизнесе уже более 20 лет. Она является не только певицей, но и автором песен. Артистка дебютировала на телевидении в десятилетнем возрасте, и уже тогда сочетала музыку, литературу и танцы. Первые победы одержала на местных и международных конкурсах, а свой первый сингл Odlazi выпустила в 2003 году.

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В 2004-м Нина Жижич вошла в состав девичьей группы Negre, с которой выступила на летнем музыкальном фестивале Suncane Skale, заняв третье место. После распада коллектива начала сольную карьеру. Ее песни стали популярными в странах бывшей Югославии.

В 2013 году Нина впервые выступила на Евровидении — как гостевая вокалистка группы Who See с песней Igranka. Несмотря на мощное шоу, Черногория тогда не прошла в финал.

В 2024-м она заняла второе место на национальном отборе Montesong. Победители — группа Neonoen — впоследствии были дисквалифицированы из-за нарушения правил конкурса. 8 декабря 2024 года объявили, что именно Нина с песней Dobrodošli представит Черногорию в Базеле.

О чем песня Нины Жижич — Dobrodošli

Композиция Dobrodošli (Добро пожаловать) — это эмоциональная баллада, раскрывающая женскую силу в момент испытаний. По словам Нины, название песни стало для нее неожиданностью, ведь она ожидала более легкий танцевальный трек, но получила глубокую, драматическую историю.

В 2025 году песню перезаписали: добавили инструментальные изменения, расширили вступление и сделали финал более драматичным. Она и в дальнейшем звучит полностью на черногорском языке, а оркестровые элементы остаются важной составляющей звучания.

Песня Dobrodošli — это своеобразное театральное обращение к зрителю, приглашение в мир слабостей, страданий и поиска силы. Она сочетает образы одиночества, потерь, прощения и стойкости.

Нины Жижич — Dobrodošli: перевод песни Добро пожаловать

Добро пожаловать

Просыпается ночь, которая виновата,

Стирает усталость с глаз без стеснения.

Придет ли он, или только снился?

Утро розовое заживляет раны.

Где они все теперь? За тенью.

Плету венок из цветов.

Улыбнись, выдержи все — пройдет.

Выдержи все, и все пройдет. Улыбнись.

Пройдет, улыбнись, выдержи все.

Исчезнет, закончится — а когда?

Добро пожаловать на спектакль

На спектакль

О любви.

Как ты? Ты в порядке?

Где они — чистые перед Богом?

Молчаливые, без слов,

Те, что были в радости и в горе.

Их лица — красные,

Сшиты печалью.

А кто виноват мне? Ха-ах.

Улыбнись, выдержи все — пройдет.

Выдержи все — пройдет. Улыбнись.

Пройдет, улыбнись, выдержи все.

Исчезнет, закончится — а когда?

Добро пожаловать в мой отель слабостей.

Добро пожаловать в мой отель слабостей.

На спектакль

О любви.

Выдержи все, улыбнись —

Это пройдет.

О-о-оу, выдержи все, улыбнись —

Исчезнет, закончится… а когда?

Нина Жижич — Dobrodošli на Евровидении 2025: видео выступления

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