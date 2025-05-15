Другий шанс для Ніни Жижич: як представниця Чорногорії виступила на Євробаченні 2025
Пісенний конкурс Євробачення 2025 став другим для чорногорської співачки Ніни Жижич. Цього разу вона представила свою країну сольно – з композицією Dobrodošli. Ніна виступила у другому півфіналі шоу під другим номером.
Факти ICTV дізналися більше про представницю Чорногорії на Євробаченні 2025, її шлях від дитячих конкурсів до сцени в Базелі та зміст конкурсної пісні.
Хто така Ніна Жижич: біографія представниці Чорногорії на Євробаченні 2025
Ніна Жижич у шоу-бізнесі вже понад 20 років. Вона є не лише співачкою, а й авторкою пісень. Артистка дебютувала на телебаченні у десятирічному віці, й уже тоді поєднувала музику, літературу та танці. Перші перемоги здобула на місцевих і міжнародних конкурсах, а свій перший сингл Odlazi випустила у 2003 році.
У 2004-му Ніна Жижич увійшла до складу дівочого гурту Negre, з яким виступила на літньому музичному фестивалі Suncane Skale, посівши третє місце. Після розпаду колективу розпочала сольну кар’єру. Її пісні стали популярними у країнах колишньої Югославії.
У 2013 році Ніна вперше виступила на Євробаченні – як гостьова вокалістка гурту Who See з піснею Igranka. Попри потужне шоу, Чорногорія тоді не пройшла до фіналу.
У 2024-му вона посіла друге місце на національному відборі Montesong. Переможці – гурт Neonoen – згодом були дискваліфіковані через порушення правил конкурсу. 8 грудня 2024 року оголосили, що саме Ніна з піснею Dobrodošli представить Чорногорію в Базелі.
Про що пісня Ніни Жижич – Dobrodošli
Композиція Dobrodošli (Ласкаво просимо) – це емоційна балада, що розкриває жіночу силу в момент випробувань. За словами Ніни, назва пісні стала для неї несподіванкою, адже вона очікувала легший танцювальний трек, але отримала глибоку, драматичну історію.
У 2025 році пісню перезаписали: додали інструментальні зміни, розширили вступ і зробили фінал драматичнішим. Вона й надалі звучить повністю чорногорською мовою, а оркестрові елементи залишаються важливим складником звучання.
Пісня Dobrodošli – це своєрідне театральне звернення до глядача, запрошення у світ слабкостей, страждань і пошуку сили. Вона поєднує образи самотності, втрат, прощення і стійкості.
Ніна Жижич – Dobrodošli: переклад пісні Ласкаво просимо
Ласкаво просимо
Прокидається ніч, яка винна,
Стирає втому з очей без сорому.
Чи прийде він, чи тільки снився?
Ранок рожевий загоює рани.
Де вони всі тепер? За тінню.
Плету вінок з квітів.
Усміхнись, витримай усе – мине.
Витримай усе – мине. Усміхнись.
Мине, усміхнись, витримай усе.
Зникне, закінчиться – а коли?
Ласкаво прошу вас –
На виставу
Про любов.
Як ти? Ти в порядку?
Де вони – чисті перед Богом?
Мовчазні, без слів,
Ті, що були в радості й горі.
Їхні обличчя – червоні,
Зшиті смутком.
А хто винен мені? Ха-ах.
Усміхнись, витримай усе – мине.
Витримай усе – мине. Усміхнись.
Мине, усміхнись, витримай усе.
Зникне, закінчиться – а коли?
Ласкаво прошу до мого готелю слабкостей.
Ласкаво прошу всіх –
На виставу
Про любов.
Витримай усе, усміхнись –
Мине.
О-у-оу, витримай усе, усміхнись –
Зникне, закінчиться… а коли?