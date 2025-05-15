Другий шанс для Ніни Жижич: як представниця Чорногорії виступила на Євробаченні 2025

Пісенний конкурс Євробачення 2025 став другим для чорногорської співачки Ніни Жижич. Цього разу вона представила свою країну сольно – з композицією Dobrodošli. Ніна виступила у другому півфіналі шоу під другим номером.

Факти ICTV дізналися більше про представницю Чорногорії на Євробаченні 2025, її шлях від дитячих конкурсів до сцени в Базелі та зміст конкурсної пісні.

Хто така Ніна Жижич: біографія представниці Чорногорії на Євробаченні 2025

Ніна Жижич у шоу-бізнесі вже понад 20 років. Вона є не лише співачкою, а й авторкою пісень. Артистка дебютувала на телебаченні у десятирічному віці, й уже тоді поєднувала музику, літературу та танці. Перші перемоги здобула на місцевих і міжнародних конкурсах, а свій перший сингл Odlazi випустила у 2003 році.

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У 2004-му Ніна Жижич увійшла до складу дівочого гурту Negre, з яким виступила на літньому музичному фестивалі Suncane Skale, посівши третє місце. Після розпаду колективу розпочала сольну кар’єру. Її пісні стали популярними у країнах колишньої Югославії.

У 2013 році Ніна вперше виступила на Євробаченні – як гостьова вокалістка гурту Who See з піснею Igranka. Попри потужне шоу, Чорногорія тоді не пройшла до фіналу.

У 2024-му вона посіла друге місце на національному відборі Montesong. Переможці – гурт Neonoen – згодом були дискваліфіковані через порушення правил конкурсу. 8 грудня 2024 року оголосили, що саме Ніна з піснею Dobrodošli представить Чорногорію в Базелі.

Про що пісня Ніни Жижич – Dobrodošli

Композиція Dobrodošli (Ласкаво просимо) – це емоційна балада, що розкриває жіночу силу в момент випробувань. За словами Ніни, назва пісні стала для неї несподіванкою, адже вона очікувала легший танцювальний трек, але отримала глибоку, драматичну історію.

У 2025 році пісню перезаписали: додали інструментальні зміни, розширили вступ і зробили фінал драматичнішим. Вона й надалі звучить повністю чорногорською мовою, а оркестрові елементи залишаються важливим складником звучання.

Пісня Dobrodošli – це своєрідне театральне звернення до глядача, запрошення у світ слабкостей, страждань і пошуку сили. Вона поєднує образи самотності, втрат, прощення і стійкості.

Ніна Жижич – Dobrodošli: переклад пісні Ласкаво просимо

Ласкаво просимо

Прокидається ніч, яка винна,

Стирає втому з очей без сорому.

Чи прийде він, чи тільки снився?

Ранок рожевий загоює рани.

Де вони всі тепер? За тінню.

Плету вінок з квітів.

Усміхнись, витримай усе – мине.

Витримай усе – мине. Усміхнись.

Мине, усміхнись, витримай усе.

Зникне, закінчиться – а коли?

Ласкаво прошу вас –

На виставу

Про любов.

Як ти? Ти в порядку?

Де вони – чисті перед Богом?

Мовчазні, без слів,

Ті, що були в радості й горі.

Їхні обличчя – червоні,

Зшиті смутком.

А хто винен мені? Ха-ах.

Усміхнись, витримай усе – мине.

Витримай усе – мине. Усміхнись.

Мине, усміхнись, витримай усе.

Зникне, закінчиться – а коли?

Ласкаво прошу до мого готелю слабкостей.

Ласкаво прошу всіх –

На виставу

Про любов.

Витримай усе, усміхнись –

Мине.

О-у-оу, витримай усе, усміхнись –

Зникне, закінчиться… а коли?

Ніна Жижич – Dobrodošli на Євробаченні 2025: відео виступу

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