Возвращение в СССР: Emmy из Ирландии спела о Лайке в космосе на Евровидении 2025

Ирландию на Евровидении 2025 во втором полуфинале, 15 мая, представила норвежская певица Emmy с песней Laika Party. Однако выбор конкурсной песни вызвал волну обсуждений и скандалов из-за ее тематики и одного из авторов.

Кто такая Emmy: биография представительницы Ирландии на Евровидении 2025

Emmy (настоящее имя — Эмми Кристин Гуттулсруд Кристиансен) родилась в Норвегии. Она начала писать песни еще в детстве и впервые заявила о себе в 2015 году, приняв участие в конкурсе Melodi Grand Prix Junior — национальном отборе Норвегии на Детское Евровидение.

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Певица активно развивала карьеру в соцсетях, особенно в TikTok, где собрала более миллиона подписчиков. В 2025 году Emmy решила подать заявку на участие в Melodi Grand Prix в Норвегии, но ее песня Laika Party не была отобрана. После этого она подала ее на ирландский отбор Eurosong 2025, где одержала победу, получив максимальные 12 баллов от национального жюри и зрителей.

О чем песня Emmy — Laika Party

Песня Laika Party посвящена реальной истории советской собаки Лайки, которая стала первым живым существом в космосе, но погибла через несколько часов после запуска.

Идея композиции возникла после того, как Emmy случайно узнала об этом событии. В тексте песни она представляет альтернативный финал, где Лайка не погибает, а отправляется в бесконечное путешествие по вселенной.

Поэтому сразу после объявления победительницы национального отбора вокруг песни Laika Party разгорелся скандал. Кроме тематики самой композиции, одной из ее авторов является Лариса Вильданова (Торми) — уроженка России, которая сейчас проживает в Ирландии. Это вызвало бурные обсуждения среди фанатов конкурса и критиков.

Хотя Вильданова и заявляет, что не поддерживает российскую агрессию, ранее высказывала мысли о “страданиях простых россиян”. Это вызвало возмущение части зрителей, которые призвали дисквалифицировать песню. Несмотря на это, ирландский вещатель RTЕ не изменил своего решения и подтвердил участие Emmy в конкурсе.

Emmy — Laika Party: перевод песни Вечеринка Лайки

Вечеринка Лайки

Наверняка вы слышали об этой смелой девочке

Все, что мы знаем, это то, что она спасла мир

Ее отправили далеко, но она не боялась

Хотя была одна в большом и темном пространстве

Она оставила захваченную толпу, поднялась над облаками.

Ракета взлетела высоко, а они сказали: «До свидания».

Она все еще спрашивает себя, почему, но ей нравится летать

Надеюсь, что Лайка никогда не умерла и что она до сих пор кружит вокруг нас

Что у нее вечеринка в воздухе, и так будет всегда

Надеюсь, что она танцует каждую ночь среди звезд

Надеюсь, что Лайка жива

Вечеринка Лайки на небесах

Вечеринка Лайки на небесах

Бам-бам, ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам, ба-да-дам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам, ба-да-дам-бам-бам

Через кометы и камни

Она воет за свои кости

Она поет о звездах и солнце.

А если бы она не полетела, то ни ты, ни я не полетели бы

Она — героиня для человечества навсегда

Она оставила восхищенную толпу, поднялась над облаками

Ракета взлетала высоко, а они говорили: «До свидания».

Она все еще спрашивает себя, почему, но ей нравится летать

Надеюсь, что Лайка никогда не умерла и что она до сих пор кружит вокруг нас

Что у нее вечеринка в воздухе, и так будет всегда

Надеюсь, что она танцует каждую ночь среди звезд

Надеюсь, что Лайка жива

Вечеринка Лайки на небесах

Вечеринка Лайки на небесах

Бам-бам, ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам, ба-да-дам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам

Как вечеринка на небе,

Вечеринка Лайки на небесах,

Бам-бам, ба-да-дам-бам-бам-бам-бам, ба-да-дам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам, ба-да-дам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам, ба-да-дам-бам-бам

Вечеринка Лайки на небесах.

Emmy — Laika Party на Евровидении 2025: видео выступления

Фото: скриншот із відео виступу Emmy — Laika Party

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