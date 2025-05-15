Повернення в СРСР: Emmy з Ірландії заспівала про Лайку в космосі на Євробаченні 2025

Ірландію на Євробаченні 2025 у другому півфіналі, 15 травня, представила норвезька співачка Emmy з піснею Laika Party. Проте вибір конкурсної пісні викликав хвилю обговорень та скандалів через її тематику та одного з авторів.

Хто така Emmy : біографія представниці Ірландії на Євробаченні 2025

Emmy (справжнє ім’я – Еммі Крістін Гуттулсруд Крістіансен) народилася у Норвегії. Вона почала писати пісні ще в дитинстві та вперше заявила про себе у 2015 році, взявши участь у конкурсі Melodi Grand Prix Junior – національному відборі Норвегії на Дитяче Євробачення.

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Співачка активно розвивала кар’єру у соцмережах, особливо у TikTok, де зібрала понад мільйон підписників. У 2025 році Emmy вирішила подати заявку на участь у Melodi Grand Prix у Норвегії, але її пісня Laika Party не була відібрана. Після цього вона подала її на ірландський відбір Eurosong 2025, де здобула перемогу, отримавши максимальні 12 балів від національного журі та глядачів.

Про що пісня Emmy – Laika Party

Пісня Laika Party присвячена реальній історії радянського собаки Лайки, який став першою живою істотою в космосі, але загинув через кілька годин після запуску.

Ідея композиції виникла після того, як Emmy випадково дізналася про цю подію. У тексті пісні вона уявляє альтернативний фінал, де Лайка не гине, а відправляється у нескінченну подорож всесвітом.

Тож одразу після оголошення переможниці національного відбору навколо пісні Laika Party розгорівся скандал. Крім тематики самої композиції, однією з її авторок є Лариса Вільданова (Тормі) – уродженка Росії, яка нині проживає в Ірландії. Це викликало бурхливі обговорення серед фанатів конкурсу та критиків.

Хоч Вільданова і заявляє, що не підтримує російську агресію, раніше висловлювала думки про “страждання простих росіян”. Це спричинило обурення частини глядачів, які закликали дискваліфікувати пісню. Попри це, ірландський мовник RTЕ не змінив свого рішення і підтвердив участь Emmy у конкурсі.

Emmy – Laika Party: переклад пісні Вечірка Лайки

Вечірка Лайки

Напевно, ви чули про цю сміливу дівчинку

Все, що ми знаємо, це те, що вона врятувала світ

Її відправили далеко, але вона не боялася

Хоча була сама у великому і темному просторі

Вона залишила захоплену юрбу, піднялася над хмарами

Ракета злітала високо, а вони казали до побачення

Вона все ще запитує себе, чому, але їй подобається літати

Сподіваюся, що Лайка ніколи не померла і що вона досі кружляє навколо нас

Що в неї вечірка в повітрі, і так буде завжди

Сподіваюся, що вона танцює кожної ночі серед зірок

Сподіваюся, що Лайка живе

Вечірка Лайки на небі

Вечірка Лайки на небі

Бам-бам, ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Через комети і каміння

Вона виє за свої кістки

Сама співає зіркам і сонцю

А якби вона не полетіла, то ні ти, ні я б не полетіли

Вона є героїнею для людства назавжди

Вона залишила захоплену юрбу, піднялася над хмарами

Ракета злітала високо, а вони казали до побачення

Вона все ще запитує себе, чому, але їй подобається літати

Сподіваюся, що Лайка ніколи не померла і що вона досі кружляє навколо нас

Що в неї вечірка в повітрі, і так буде завжди

Сподіваюся, що вона танцює кожної ночі серед зірок

Сподіваюся, що Лайка живе

Вечірка Лайки на небі

Вечірка Лайки на небі

Бам-бам, ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Як вечірка на небі,

Вечірка Лайки на небі,

Бам-бам, ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Вечірка Лайки на небі

Emmy – Laika Party на Євробаченні 2025: відео виступу

Фото: скриншот із відео виступу Emmy – Laika Party

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