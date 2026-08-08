Россия усилила противовоздушную оборону Москвы, стянув в столицу системы ПВО из разных частей страны. В то же время Украина продолжает искать технологические решения для преодоления российской обороны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью в эфире телемарафона.

Как РФ усиливает ПВО Москвы

– Россияне стянули к Москве три кольца защиты ПВО. Чтобы создать столь мощное поле защиты, им пришлось со всех концов обширной территории стянуть все системы защиты, – сказал Зеленский.

По его словам, аналогичное усиление россияне проводят также для защиты Санкт-Петербурга, хотя там масштаб группировки ПВО меньше.

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В то же время президент подчеркнул, что даже значительное количество систем противовоздушной обороны не гарантирует России полной защиты.

– Сколько бы у тебя ни было ПВО, в любом случае ПВО разряжается, и мы всё равно будем находить технологии, чтобы противостоять им, чтобы они это ощущали, – заявил Зеленский.

Президент также рассказал об украинской операции в ответ на российские удары по украинской логистике.

По его словам, после атак РФ Украина изменила подход и провела другую логистическую операцию, которая нанесла российской стороне значительные потери.

– Там впечатляющие потери – триллион рублей, – подчеркнул Зеленский.

Он назвал операцию очень успешной и отметил, что в ней принимали участие различные украинские силовые структуры.

В частности, по словам президента, к операции были привлечены Вооруженные силы Украины, Силы специальных операций, Главное управление разведки, Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки.

– Сегодня мы действуем сообща, когда проводим соответствующие “дипстрайки” и “мидлстрайки”, – добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что Путин рассматривает возможность провести массовую мобилизацию в России без ее официального объявления.

Среди возможных признаков подготовки президент Украины назвал теневые контракты и блокирование границ.

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