РФ атаковала Изюм КАБом: есть раненые и поврежденные дома и авто
Взрывы в Изюме сегодня, 8 августа, прогремели в результате атаки российских войск. Оккупанты нанесли удар по городу управляемой авиабомбой (КАБ), в результате чего пострадали пять человек.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Что известно о взрывах в Изюме 8 августа
По словам Синегубова, в результате вражеской атаки КАБом травмы получили пять жителей Изюма.
Среди пострадавших:
- 18-летний молодой человек;
- 50-летний мужчина;
- 44-летний мужчина;
- 67-летняя женщина;
- 87-летняя женщина.
Людям с травмами различной степени тяжести оказывается необходимая медицинская помощь.
В результате атаки также повреждены четыре многоквартирных дома и 10 автомобилей.
В настоящее время профильные службы работают на месте и устраняют последствия российского удара.
Информация о состоянии пострадавших и последствиях атаки может уточняться.
Напомним, также 8 августа взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области. На данный момент число пострадавших в результате взрывов в Павлограде достигло девяти.
В июле российская армия атаковала Изюм Харьковской области, нанеся ракетный удар по автозаправочной станции.
Тогда Синегубов сообщил, что в результате атаки погиб один мужчина. Также ранения получили 48-летняя, 42-летняя и 39-летняя женщины. Все пострадавшие были госпитализированы.