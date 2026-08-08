Взрывы в Изюме сегодня, 8 августа, прогремели в результате атаки российских войск. Оккупанты нанесли удар по городу управляемой авиабомбой (КАБ), в результате чего пострадали пять человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Что известно о взрывах в Изюме 8 августа

По словам Синегубова, в результате вражеской атаки КАБом травмы получили пять жителей Изюма.

Сейчас смотрят

Среди пострадавших:

18-летний молодой человек;

50-летний мужчина;

44-летний мужчина;

67-летняя женщина;

87-летняя женщина.

Людям с травмами различной степени тяжести оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате атаки также повреждены четыре многоквартирных дома и 10 автомобилей.

В настоящее время профильные службы работают на месте и устраняют последствия российского удара.

Информация о состоянии пострадавших и последствиях атаки может уточняться.

Напомним, также 8 августа взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области. На данный момент число пострадавших в результате взрывов в Павлограде достигло девяти.

В июле российская армия атаковала Изюм Харьковской области, нанеся ракетный удар по автозаправочной станции.

Тогда Синегубов сообщил, что в результате атаки погиб один мужчина. Также ранения получили 48-летняя, 42-летняя и 39-летняя женщины. Все пострадавшие были госпитализированы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.