Фронтмен U2 Боно появился на красной дорожке в Каннах с украинскими военными

Певцы группы U2 Боно и Эдж, а также режиссер и актер Шонн Пенн появились на красной дорожке Каннского кинофестиваля в компании украинских военных.

Это произошло перед представлением биографического фильма Боно под названием Bono: Stories of Surrender (Боно: Истории капитуляции).

На красной дорожке перед объективами фотокамер позировали представители Культурного десанта, в частности, музыкант и капитан ВСУ Коля Серга, бандурист и оператор дронов Тарас Столяр, оперный певец и боец ТрО Юрий Иваськевич.

Bono, Edge and Sean Penn, together with the Ukrainian military, entered the red carpet at the #CannesFilmFestival, where the @U2 frontman presented his documentary Bono: Stories of Surrender.

Bono thanked Ukraine’s defenders who were invited by Sean Penn#StandWithUkraine pic.twitter.com/VoxrebUvL6

— UNITED24 (@U24_gov_ua) May 17, 2025