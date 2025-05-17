Фронтмен U2 Боно появился на красной дорожке в Каннах с украинскими военными

Певцы группы U2 Боно и Эдж, а также режиссер и актер Шонн Пенн появились на красной дорожке Каннского кинофестиваля в компании украинских военных.

Это произошло перед представлением биографического фильма Боно под названием Bono: Stories of Surrender (Боно: Истории капитуляции).

Украинские военные вместе с U2 и Пенном в Каннах

На красной дорожке перед объективами фотокамер позировали представители Культурного десанта, в частности, музыкант и капитан ВСУ Коля Серга, бандурист и оператор дронов Тарас Столяр, оперный певец и боец ТрО Юрий Иваськевич.

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– Шон привел к нам друзей прямо с передовой в Украине. Я хочу поблагодарить вас, потому что вы сохраняете нашу свободу. Спасибо. Слава Украине, — сказал Боно.

Bono, Edge and Sean Penn, together with the Ukrainian military, entered the red carpet at the #CannesFilmFestival, where the @U2 frontman presented his documentary Bono: Stories of Surrender.

Bono thanked Ukraine’s defenders who were invited by Sean Penn#StandWithUkraine pic.twitter.com/VoxrebUvL6 — UNITED24 (@U24_gov_ua) May 17, 2025

В Каннах Боно также заявил, что миру снова угрожает фашизм, как это было, когда был создан этот кинофестиваль в 1939 году.

– Муссолини, маленький человечек с усами и его приятель Геббельс захватили Венецианский кинофестиваль, поэтому этот фестиваль был создан для борьбы с фашизмом, — сказал певец.

После премьеры картины на афтепати Боно и Пенн вместе с другими гостями пообщались с украинскими защитниками.

Военные исполнили перед гостями композицию Мелодия ля-минор украинского композитора Мирослава Скорика и Думу Николая Дремлюги.

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Коля Серга сообщил, что в зале присутствовали руководительница Минкульта Франции, жена и теща Джорджа Клуни, Боно и Эдж из U2, Шон Пенн, вдова и дочь Лучано Паваротти и многие другие гости.

Документальная лента Боно: Истории капитуляции основана на мемуарах певца. В ленте Боно на сцене театра в сопровождении виолончелистки и арфистки рассказывает о собственной жизни.

Фильм будет доступен для просмотра с 30 мая на стриминговой площадке Apple TV+.

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