Фронтмен U2 Боно появился на красной дорожке в Каннах с украинскими военными
Певцы группы U2 Боно и Эдж, а также режиссер и актер Шонн Пенн появились на красной дорожке Каннского кинофестиваля в компании украинских военных.
Это произошло перед представлением биографического фильма Боно под названием Bono: Stories of Surrender (Боно: Истории капитуляции).
Украинские военные вместе с U2 и Пенном в Каннах
На красной дорожке перед объективами фотокамер позировали представители Культурного десанта, в частности, музыкант и капитан ВСУ Коля Серга, бандурист и оператор дронов Тарас Столяр, оперный певец и боец ТрО Юрий Иваськевич.
– Шон привел к нам друзей прямо с передовой в Украине. Я хочу поблагодарить вас, потому что вы сохраняете нашу свободу. Спасибо. Слава Украине, — сказал Боно.
Bono, Edge and Sean Penn, together with the Ukrainian military, entered the red carpet at the #CannesFilmFestival, where the @U2 frontman presented his documentary Bono: Stories of Surrender.
Bono thanked Ukraine’s defenders who were invited by Sean Penn#StandWithUkraine pic.twitter.com/VoxrebUvL6
— UNITED24 (@U24_gov_ua) May 17, 2025
В Каннах Боно также заявил, что миру снова угрожает фашизм, как это было, когда был создан этот кинофестиваль в 1939 году.
– Муссолини, маленький человечек с усами и его приятель Геббельс захватили Венецианский кинофестиваль, поэтому этот фестиваль был создан для борьбы с фашизмом, — сказал певец.
После премьеры картины на афтепати Боно и Пенн вместе с другими гостями пообщались с украинскими защитниками.
Военные исполнили перед гостями композицию Мелодия ля-минор украинского композитора Мирослава Скорика и Думу Николая Дремлюги.
View this post on Instagram
Коля Серга сообщил, что в зале присутствовали руководительница Минкульта Франции, жена и теща Джорджа Клуни, Боно и Эдж из U2, Шон Пенн, вдова и дочь Лучано Паваротти и многие другие гости.
Документальная лента Боно: Истории капитуляции основана на мемуарах певца. В ленте Боно на сцене театра в сопровождении виолончелистки и арфистки рассказывает о собственной жизни.
Фильм будет доступен для просмотра с 30 мая на стриминговой площадке Apple TV+.