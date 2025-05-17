Фронтмен U2 Боно з’явився на червоному хіднику у Каннах з українськими військовими

Співаки гурту U2 Боно та Едж, а також режисер і актор Шонн Пенн з’явилися на червоному хіднику Каннського кінофестивалю у компанії українських військових.

Це сталося перед представленням біографічного фільму Боно під назвою Bono: Stories of Surrender (Боно: Історії капітуляції).

Українські військові разом з U2 та Пенном у Каннах

На червоному хіднику перед об’єктивами фотокамер позували представники Культурного десанту, зокрема, музикант і капітан ЗСУ Коля Сєрга, бандурист та оператор дронів Тарас Столяр, оперний співак ібоєць ТрО Юрій Іваськевич.

Зараз дивляться

– Шон привів до нас друзів просто з передової в Україні. Я хочу подякувати вам, тому що ви зберігаєте нашу свободу. Дякую. Слава Україні, – сказав Боно.

Bono, Edge and Sean Penn, together with the Ukrainian military, entered the red carpet at the #CannesFilmFestival, where the @U2 frontman presented his documentary Bono: Stories of Surrender.

Bono thanked Ukraine’s defenders who were invited by Sean Penn#StandWithUkraine pic.twitter.com/VoxrebUvL6 — UNITED24 (@U24_gov_ua) May 17, 2025

У Каннах Боно також заявив, що світові знову загрожує фашизм, як це було, коли виник цей кінофестиваль у 1939 році.

– Муссоліні, маленький чоловічок з вусами і його приятель Геббельс захопили Венеційський кінофестиваль, тому цей фестиваль було створено для боротьби з фашизмом, – сказав співак.

Після прем’єри картини на афтепаті Боно та Пенн разом із іншими гостями поспілкувалися з українськими захисниками.

Військові виконали перед гостями композицію Мелодія ля-мінор українського композитора Мирослава Скорика та Думу Миколи Дремлюги.

View this post on Instagram A post shared by Mykolai Sierga (@thekolya)

Коля Сєрга повідомив, що у залі були присутні очільниця Мінкульту Франції, дружина й теща Джорджа Клуні, Боно та Едж із U2, Шон Пенн, вдова і донька Лучано Паваротті та багато інших гостей.

Документальна стрічка Боно: Історії капітуляції заснована на мемуарах співака. У стрічці Боно на сцені театру в супроводі віолончелістки та арфістки розповідає про власне життя.

Фільм буде доступний для перегляду з 30 травня на стрімінговому майданчику Apple TV+.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.