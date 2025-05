Фронтмен U2 Боно з’явився на червоному хіднику у Каннах з українськими військовими

Співаки гурту U2 Боно та Едж, а також режисер і актор Шонн Пенн з’явилися на червоному хіднику Каннського кінофестивалю у компанії українських військових.

Це сталося перед представленням біографічного фільму Боно під назвою Bono: Stories of Surrender (Боно: Історії капітуляції).

На червоному хіднику перед об’єктивами фотокамер позували представники Культурного десанту, зокрема, музикант і капітан ЗСУ Коля Сєрга, бандурист та оператор дронів Тарас Столяр, оперний співак ібоєць ТрО Юрій Іваськевич.

Bono, Edge and Sean Penn, together with the Ukrainian military, entered the red carpet at the #CannesFilmFestival, where the @U2 frontman presented his documentary Bono: Stories of Surrender.

Bono thanked Ukraine’s defenders who were invited by Sean Penn#StandWithUkraine pic.twitter.com/VoxrebUvL6

— UNITED24 (@U24_gov_ua) May 17, 2025