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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Фронтмен U2 Боно з’явився на червоному хіднику у Каннах з українськими військовими

Боно з українськими військовими
Фото: Getty Images

Співаки гурту U2 Боно та Едж, а також режисер і актор Шонн Пенн з’явилися на червоному хіднику Каннського кінофестивалю у компанії українських військових.

Це сталося перед представленням біографічного фільму Боно під назвою Bono: Stories of Surrender (Боно: Історії капітуляції).

Українські військові разом з U2 та Пенном у Каннах

На червоному хіднику перед об’єктивами фотокамер позували представники Культурного десанту, зокрема, музикант і капітан ЗСУ Коля Сєрга, бандурист та оператор дронів Тарас Столяр, оперний співак ібоєць ТрО Юрій Іваськевич.

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– Шон привів до нас друзів просто з передової в Україні. Я хочу подякувати вам, тому що ви зберігаєте нашу свободу. Дякую. Слава Україні, – сказав Боно.

У Каннах  Боно також заявив, що світові знову загрожує фашизм, як це було, коли виник цей кінофестиваль у 1939 році.

– Муссоліні, маленький чоловічок з вусами і його приятель Геббельс захопили Венеційський кінофестиваль, тому цей фестиваль було створено для боротьби з фашизмом, – сказав співак.

Після прем’єри картини на афтепаті Боно та Пенн разом із іншими гостями поспілкувалися з українськими захисниками.

Військові виконали перед гостями композицію Мелодія ля-мінор українського композитора Мирослава Скорика та Думу Миколи Дремлюги.

 

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Коля Сєрга повідомив, що у залі були присутні очільниця Мінкульту Франції, дружина й теща Джорджа Клуні, Боно та Едж із U2, Шон Пенн, вдова і донька Лучано Паваротті та багато інших гостей.

Документальна стрічка Боно: Історії капітуляції заснована на мемуарах співака. У стрічці Боно на сцені театру в супроводі віолончелістки та арфістки розповідає про власне життя.

Фільм буде доступний для перегляду з 30 травня на стрімінговому майданчику Apple TV+.

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Гурт U2, Каннський фестиваль, українські військові, Шон Пенн
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