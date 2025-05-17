Израиль на Евровидении 2025: как выступила Юваль Рафаэль, пережившая нападение ХАМАСа

Израиль на Евровидении 2025 представила певица Юваль Рафаэль с песней New Day Will Rise. Она выступила в швейцарском Базеле в финале под 2-м номером.

Что известно о представительнице Израиля на Евровидении 2025, которая пережила нападение боевиков ХАМАСа, и о чем она спела на конкурсе — читайте далее в материале.

Кто такая Юваль Рафаэль: биография представительницы Израиля на Евровидении 2025

Юваль Рафаэль родилась 5 ноября 2000 года в Раанане, в городе в Центральном округе Израиля. В шестилетнем возрасте переехала с родителями в Швейцарию, где они прожили около трех лет. В юности Юваль изучала театральное искусство и арабский язык.

Сейчас смотрят

Рафаэль вместе с друзьями присутствовала на музыкальном фестивале Nova в Реиме 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАСа совершили нападение, убили 364 участников мероприятия и взяли в заложники 40 человек.

Певица спряталась в бомбоубежище, а после того, как террористы бросили гранаты, она получила осколочные ранения и притворилась мертвой, что в итоге спасло ей жизнь. Юваль была одной из 12 человек, кому удалось выжить.

С раннего возраста Юваль Рафаэль слушала классическую музыку, джаз, блюз и психоделический рок. Сейчас она работает в стиле, на который в основном повлияли такие поп-исполнители, как Бейонсе, Фредди Меркьюри и Селин Дион.

О чем песня Юваль Рафаэль — New Day Will Rise

Юваль Рафаэль представит Израиль на Евровидении 2025 с песней New Day Will Rise (Новый день наступит). Автором музыки и текста является израильская певица и композитор Керен Пелес, а продюсированием и аранжировкой занимался Томар Биран.

Композиция содержит текст на трех языках: английском, французском и иврите, а также стихи из Песни песней, библейской поэмы, представленной в последней главе Танаха, а именно строку: Воды великие не смогут погасить любовь, и реки ее не затопят.

По словам Пелес, песня символизирует “новый восход солнца”, которого все в Израиле ждут после тяжелого периода. Юваль в свою очередь заявила:

— Для меня эта песня символизирует исцеление, в котором мы все нуждаемся, и оптимизм на будущие дни — наше будущее. Песня говорит о нашей силе, нашей общей надежде, поддержке и любви таких прекрасных людей в нашей стране. Наступит новый день, и он будет лучшим, чем тот, что когда-либо был.

Юваль Рафаэль — New Day Will Rise: перевод песни Наступит новый день

Наступит новый день

И даже если ты попрощаешься,

Ты не уйдешь навсегда,

Ты радуга в моем небе,

Мои краски среди серости,

Мое единственное желание,

Луч солнца моего дня,

Единственная песня, которую играет мое фортепиано И даже если ты попрощаешься,

Ты всегда будешь рядом,

Чтобы поднять меня и вознести к небесам,

И помочь твердо стоять на земле.

Сегодня ты гордишься мной?

Мечты сбываются

Я выбираю свет, если я потеряю тебя, больше нечего терять Наступит новый день, жизнь продолжится,

Все плачут, так не плачь в одиночестве,

Тьма исчезнет, ​​вся боль пройдет,

Но мы останемся, даже если ты попрощаешься И даже если ты попрощаешься,

Ты не уйдешь навсегда,

Ты радуга в моем небе,

Мои краски среди серости,

Мое единственное желание,

Луч солнца моего дня,

Единственная песня, которую играет мое фортепиано Наступит новый день, жизнь продолжится,

Все плачут, так не плачь в одиночестве,

Тьма исчезнет, ​​вся боль пройдет,

Но мы останемся, даже если ты…

Наступит новый день, жизнь продолжится,

Все плачут, так не плачь в одиночестве,

Тьма исчезнет, ​​вся боль пройдет,

Но ты останешься, любовь моей жизни Воды не смогут потушить любовь,

И реки ее не затопят Наступит новый день, жизнь продолжится,

Все плачут, так не плачь в одиночестве,

Тьма исчезнет, ​​вся боль пройдет,

Но мы останемся Даже если ты попрощаешься, наступит новый день,

Наступит новый день.

Юваль Рафаэль — New Day Will Rise на Евровидении 2025: видео выступления

Фото: Юваль Рафаэль

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.