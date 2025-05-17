Представитель Сан-Марино Габри Понте перенес зрителей Евровидения 2025 в Италию

Сан-Марино в финале Евровидения 2025 представил легендарный итальянский диджей и продюсер Габри Понте (Gabry Ponte) с песней Tutta L’Italia.

Что известно об исполнителе и его песне — читайте дальше.

Габри Понте: биография представителя Сан-Марино на Евровидении 2025

Габри Понте (Габриэль Понте) — итальянский диджей, музыкальный продюсер и композитор, родился 20 апреля 1973 года в Турине. Он стал известным как участник легендарной группы Eiffel 65, которая прославилась мировым хитом Blue (Da Ba Dee) в 1998 году.

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После успеха с Eiffel 65 Габри Понте начал сольную карьеру и выпустил серию хитов, среди которых Geordie, Time to Rock, La Danza delle Streghe, Vivi Nell’Aria и многие другие. Его работы получали золотые и платиновые сертификации, а сотрудничество с такими исполнителями, как Pitbull, Алоэ Блэк, Тимми Трампет и R3HAB, закрепило его статус как одного из самых влиятельных диджеев Европы.

Gabry Ponte также известен своими ремиксами на популярные треки, в частности Dragostea Din Tei и I’m Good (Blue) от Дэвида Гетты. В 2022 году он уже имел опыт участия в Евровидении, будучи соавтором песни Halo для Австрии, которую исполнили Lumix и Pia Maria.

Gabry Ponte — Tutta L’Italia: о чем песня

Tutta L’Italia — это энергичный танцевальный трек, который объединяет традиционное итальянское звучание с современной электронной музыкой. Песня изначально была написана как главная тема для Sanremo Music Festival 2025, но после успеха в Сан-Марино она была выбрана как конкурсная заявка страны на Евровидение 2025.

Трек передает дух единства, радости и гордости за итальянскую культуру. Gabry Ponte известен тем, что создает музыку, которая заряжает энергией, и Tutta L’Italia — не исключение. Ожидается, что этот трек станет настоящим взрывом на сцене Евровидения 2025.

Gabry Ponte — Tutta L’Italia: перевод песни Вся Италия

Вся Италия

Мам, сегодня я не вернусь.

Но я точно окажусь в чьей-то постели, а там уже посплю.

Мы хорошие ребята, все в порядке —

Спагетти, вино и Отче наш.

И Джоконда смеется

Все хорошо, но она в Париже

Запретные поцелуи в темных переулках

Грустные, но счастливые глаза

Сколько же здесь друзей, друзей!

А ты поешь, я слышу тебя сквозь крики.

Огни ускользают сквозь пальцы

Не важно, если ты никогда этого не слышал

Но с этой атмосферой мы прыгаем

Вся Италия, вся Италия, вся Италия!

Вся Италия, вся Италия, вся Италия, вся Италия!

Дайте нам потанцевать

С бокалом в руке

А завтра будем каяться

Говоря друг другу: “Я люблю тебя”.

Потому что нас слышит вся Италия, вся Италия, вся Италия, вся Италия!

(привет)

(привет)

Пам-па-ра-ра-рам…

(привет)

Пам-па-ра-ра-рам…

(привет)

Футбол здесь ногами бьют

Мода делает из старых вещей тренд

Высокая кухня из остатков —

Блаженный святой Кракси!

И сколько же здесь мелких монет

Но желание — это дело других

С золотыми цепочками на майках

В синих авто с мигалками

Вперед, народ, вперед!

А ты поешь, я слышу тебя сквозь крики

Огни ускользают сквозь пальцы

Неважно, если ты никогда этого не слышал

Но с этой атмосферой мы прыгаем

Вся Италия, вся Италия, вся Италия!

Вся Италия, вся Италия, вся Италия, вся Италия!

Дайте нам потанцевать

С бокалом в руке

А завтра будем каяться

Говоря друг другу: “Я люблю тебя”.

Потому что нас слышит вся Италия, вся Италия, вся Италия, вся Италия!

Раз, два, три, четыре

(привет)

(привет)

Пам-па-ра-ра-рам…

(привет)

Пам-па-ра-ра-ра-рам…

(привет)

Пам-па-ра-ра-рам…

(привет)

Пам-па-ра-ра-рам…

Gabry Ponte — Tutta L’Italia на Евровидении 2025: клип

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