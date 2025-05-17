Представитель Сан-Марино Габри Понте перенес зрителей Евровидения 2025 в Италию
Сан-Марино в финале Евровидения 2025 представил легендарный итальянский диджей и продюсер Габри Понте (Gabry Ponte) с песней Tutta L’Italia.
Что известно об исполнителе и его песне — читайте дальше.
Габри Понте: биография представителя Сан-Марино на Евровидении 2025
Габри Понте (Габриэль Понте) — итальянский диджей, музыкальный продюсер и композитор, родился 20 апреля 1973 года в Турине. Он стал известным как участник легендарной группы Eiffel 65, которая прославилась мировым хитом Blue (Da Ba Dee) в 1998 году.
После успеха с Eiffel 65 Габри Понте начал сольную карьеру и выпустил серию хитов, среди которых Geordie, Time to Rock, La Danza delle Streghe, Vivi Nell’Aria и многие другие. Его работы получали золотые и платиновые сертификации, а сотрудничество с такими исполнителями, как Pitbull, Алоэ Блэк, Тимми Трампет и R3HAB, закрепило его статус как одного из самых влиятельных диджеев Европы.
Gabry Ponte также известен своими ремиксами на популярные треки, в частности Dragostea Din Tei и I’m Good (Blue) от Дэвида Гетты. В 2022 году он уже имел опыт участия в Евровидении, будучи соавтором песни Halo для Австрии, которую исполнили Lumix и Pia Maria.
Gabry Ponte — Tutta L’Italia: о чем песня
Tutta L’Italia — это энергичный танцевальный трек, который объединяет традиционное итальянское звучание с современной электронной музыкой. Песня изначально была написана как главная тема для Sanremo Music Festival 2025, но после успеха в Сан-Марино она была выбрана как конкурсная заявка страны на Евровидение 2025.
Трек передает дух единства, радости и гордости за итальянскую культуру. Gabry Ponte известен тем, что создает музыку, которая заряжает энергией, и Tutta L’Italia — не исключение. Ожидается, что этот трек станет настоящим взрывом на сцене Евровидения 2025.
Gabry Ponte — Tutta L’Italia: перевод песни Вся Италия
Вся Италия
Мам, сегодня я не вернусь.
Но я точно окажусь в чьей-то постели, а там уже посплю.
Мы хорошие ребята, все в порядке —
Спагетти, вино и Отче наш.
И Джоконда смеется
Все хорошо, но она в Париже
Запретные поцелуи в темных переулках
Грустные, но счастливые глаза
Сколько же здесь друзей, друзей!
А ты поешь, я слышу тебя сквозь крики.
Огни ускользают сквозь пальцы
Не важно, если ты никогда этого не слышал
Но с этой атмосферой мы прыгаем
Вся Италия, вся Италия, вся Италия!
Вся Италия, вся Италия, вся Италия, вся Италия!
Дайте нам потанцевать
С бокалом в руке
А завтра будем каяться
Говоря друг другу: “Я люблю тебя”.
Потому что нас слышит вся Италия, вся Италия, вся Италия, вся Италия!
(привет)
(привет)
Пам-па-ра-ра-рам…
(привет)
Пам-па-ра-ра-рам…
(привет)
Футбол здесь ногами бьют
Мода делает из старых вещей тренд
Высокая кухня из остатков —
Блаженный святой Кракси!
И сколько же здесь мелких монет
Но желание — это дело других
С золотыми цепочками на майках
В синих авто с мигалками
Вперед, народ, вперед!
А ты поешь, я слышу тебя сквозь крики
Огни ускользают сквозь пальцы
Неважно, если ты никогда этого не слышал
Но с этой атмосферой мы прыгаем
Вся Италия, вся Италия, вся Италия!
Вся Италия, вся Италия, вся Италия, вся Италия!
Дайте нам потанцевать
С бокалом в руке
А завтра будем каяться
Говоря друг другу: “Я люблю тебя”.
Потому что нас слышит вся Италия, вся Италия, вся Италия, вся Италия!
Раз, два, три, четыре
(привет)
(привет)
Пам-па-ра-ра-рам…
(привет)
Пам-па-ра-ра-ра-рам…
(привет)
Пам-па-ра-ра-рам…
(привет)
Пам-па-ра-ра-рам…