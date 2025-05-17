Представник Сан-Марино Габрі Понте переніс глядачів Євробачення 2025 в Італію

Сан-Марино у фіналі Євробачення 2025 представив легендарний італійський диджей та продюсер Габрі Понте (Gabry Ponte) з піснею Tutta L’Italia.

Що відомо про виконавця та його пісню – читайте далі.

Габрі Понте: біографія представника Сан-Марино на Євробаченні 2025

Габрі Понте (Габріель Понте) – італійський диджей, музичний продюсер і композитор, народився 20 квітня 1973 року в Турині. Він став відомим як учасник легендарного гурту Eiffel 65, який прославився світовим хітом Blue (Da Ba Dee) у 1998 році.

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Після успіху з Eiffel 65 Габрі Понте розпочав сольну кар’єру та випустив серію хітів, серед яких Geordie, Time to Rock, La Danza delle Streghe, Vivi Nell’Aria та багато інших. Його роботи отримували золоті та платинові сертифікації, а співпраця з такими виконавцями, як Pitbull, Алое Блек, Тіммі Трампет і R3HAB, закріпила його статус як одного з найвпливовіших диджеїв Європи.

Gabry Ponte також відомий своїми реміксами на популярні треки, зокрема Dragostea Din Tei та I’m Good (Blue) від Девіда Гетти. У 2022 році він уже мав досвід участі в Євробаченні, будучи співавтором пісні Halo для Австрії, яку виконали Lumix та Pia Maria.

Gabry Ponte – Tutta L’Italia: про що пісня

Tutta L’Italia – це енергійний танцювальний трек, який об’єднує традиційне італійське звучання із сучасною електронною музикою. Пісня спочатку була написана як головна тема для Sanremo Music Festival 2025, але після успіху в Сан-Марино вона була обрана як конкурсна заявка країни на Євробачення 2025.

Трек передає дух єдності, радості та гордості за італійську культуру. Gabry Ponte відомий тим, що створює музику, яка заряджає енергією, і Tutta L’Italia – не виняток. Очікується, що цей трек стане справжнім вибухом на сцені Євробачення 2025.

Gabry Ponte – Tutta L’Italia: переклад пісні Вся Італія

Вся Італія

Мамо, сьогодні я не повернусь

Але точно опинюсь в чиємусь ліжку, а там вже посплю

Ми хороші хлопці, все гаразд –

Спагетті, вино і Отче наш

І Джоконда сміється

Все добре, але вона в Парижі

Заборонені поцілунки в темних провулках

Сумні, але щасливі очі

Скільки ж тут друзів, друзів!

А ти співаєш, я чую тебе крізь крики

Вогні вислизають крізь пальці

Не має значення, якщо ти ніколи цього не чув

Але з цією атмосферою ми стрибаємо

Уся Італія, уся Італія, уся Італія! (Ех!)

Уся Італія, уся Італія, уся Італія!

Дайте нам танцювати

З келихом у руці

А завтра будемо каятись

Говорячи одне одному: «Я тебе кохаю»

Бо нас чує уся Італія, уся Італія, уся Італія!

(привіт)

(привіт)

Пам-па-ра-ра-рам…

(привіт)

Пам-па-ра-ра-рам…

(привіт)

Футбол тут ногами б’ють

Мода робить зі старих речей тренд

Висока кухня з залишків –

Блаженний святий Краксі!

І скільки ж тут дрібних монет

Але бажання – це справа інших

З золотими ланцюжками на майках

У синіх авто з мигалками

Вперед, народе, вперед!

А ти співаєш, я чую тебе крізь крики

Вогні вислизають крізь пальці

Не має значення, якщо ти ніколи цього не чув

Але з цією атмосферою ми стрибаємо

Уся Італія, уся Італія, уся Італія! (Ех!)

Уся Італія, уся Італія, уся Італія!

Дайте нам танцювати

З келихом у руці

А завтра будемо каятись

Говорячи одне одному: “Я тебе кохаю”

Бо нас чує уся Італія, уся Італія, уся Італія!

Раз, два, три, чотири

(привіт)

(привіт)

Пам-па-ра-ра-рам…

(привіт)

Пам-па-ра-ра-рам…

(привіт)

Пам-па-ра-ра-рам…

(привіт)

Пам-па-ра-ра-рам…

Gabry Ponte – Tutta L’Italia на Євробаченні 2025: кліп

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