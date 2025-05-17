Как выступил Tommy Cash из Эстонии на Евровидении 2025: между эпатажем и смехом

Эксцентричный эстонский рэпер Tommy Cash с композицией Espresso Macchiato вышел на сцену Евровидения 2025 третьим в гранд-финале.

Чем известен этот артист, о чем его конкурсный трек и что его связывает с РФ — далее в материале.

Tommy Cash: биография представителя Эстонии на Евровидении-2025

Tommy Cash — сценический псевдоним 33-летнего рэпера Томаса Таммеметса. Он родился 18 ноября 1991 года в Таллинне, в преимущественно русскоязычном районе Копли. Его мама имеет украинские корни, а бабушка была россиянкой. В семье говорили как на эстонском, так и на русском языках.

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После окончания школы Томас работал официантом и уборщиком, параллельно занимался танцами, что впоследствии стало его профессией. В 2013 году он начал сольную музыкальную карьеру, а его трек Guez whuz bak получил премию Демо года от BBC Radio. Это стало стартом его активной творческой деятельности.

Рэпер неоднократно гастролировал по Европе и записывал альбомы. Стоит отметить, что певец в 2015 году сотрудничал с российской группой Little Big. Также он выступал в России, а в 2021 году посетил временно оккупированный Крым, что вызвало волну критики.

После 2022 года его позиция относительно войны в Украине оставалась противоречивой. Он пытался балансировать между поддержкой Украины и сочувствием к россиянам. Певец отменил концерты в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге, заявив, что война — не выбор простых людей.

Кроме того, постановкой его номера для эстонского нацотбора на Евровидение Eesti Laul занималась российский режиссер Алина Пязок. Это еще больше обострило дискуссию относительно пророссийских связей Tommy Cash.

Tommy Cash — Espresso Macchiato: о чем песня

Espresso Macchiato — это композиция, сочетающая в себе динамичный бит, юмористический текст и необычную подачу. Сам артист сравнивает свою музыку с кофе: она быстро запоминается, заряжает энергией и оставляет послевкусие.

Трек стал вирусным в TikTok, а потому он является одним из самых обсуждаемых на Евровидении 2025.

Tommy Cash уверенно победил в национальном отборе Eesti Laul, набрав 83% голосов зрителей.

Перевод песни Tommy Cash — Espresso Macchiato (Эспрессо Макиато)

Эспрессо макиато

Моя любовь, моя любовь

Эспрессо макиато, макиато, макиато

Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста

Эспрессо-макиато, я прям хочу.

Моя любовь, моя любовь

Эспрессо макиато, макиато, макиато

Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста

Эспрессо макиато

Эспрессо макиато

Привет, красавица, я Томасо, зависимый от табака.

Мне нравится мой кофе, он очень импортный.

Прошу прощения, нет времени на разговоры, день по часам расписан,

И я просто владею этим маленьким рестораном.

Жизнь может угостить лимонами,

Когда кружишься в танце с демонами,

Не нужно стрессовать, никакого стресса,

Не нужно впадать в депрессию.

Моя любовь, моя любовь

Эспрессо макиато, макиато, макиато

Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста

Эспрессо-макиато, я прям хочу.

Моя любовь, моя любовь

Эспрессо макиато, макиато, макиато

Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста

Эспрессо макиато

Эспрессо макиато

Люблю летать на частных самолетах, весь в бриллиантах в 24 карата,

А еще у меня огромный дом.

У меня не сосчитать сколько денег, я работаю круглые сутки,

Поэтому я потею, как мафиози.

Жизнь как спагетти:

Жесткое, пока не приготовишь.

Не нужно стресса, никакого стресса,

Это будет эспрессо

Моя любовь, моя любовь

Эспрессо макиато, макиато, макиато

Пожалуйста, пожалуйста

Эспрессо макиато

Эспрессо макиато

Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла

Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла

Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла

Эспрессо макиато

Эспрессо макиато

Tommy Cash — Espresso Macchiato на Евровидении 2025: видео выступления

Фото: скриншот із кліпуTommy Cash — Espresso Macchiato

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